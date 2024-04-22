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牙管會：實習盡量多崗位 手術料可「選修」 擬衛署身兼僱主指導 表現報告決定註冊否

【明報專訊】政府正修例強制本地牙科生畢業後實習至少一年，在衛生署牙科街症等崗位輪流工作，方可正式註冊。有份設計實習內容的香港牙醫管理委員會（下稱牙管會）主席李健民接受本報專訪稱，初步構思擬讓衛生署身兼僱主和指導角色，期望實習牙醫在盡可能多的崗位工作，部分內容如牙科手術料可「選修」，另設教學課程涵蓋紀律和法律等。被問實習牙醫須否接受考核，他稱「已畢業就是已畢業」，不希望考核「沒完沒了」，牙管會將主要依賴僱主撰寫工作表現報告，決定是否批准註冊。

明報記者 張逸羲

法案委員會周三將首次開會審議《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》，草案涵蓋增設新途徑引入非本地培訓牙醫、引入牙科護理專業人員註冊制，並擬強制本地培訓牙醫實習，非本地培訓牙醫亦須接受評核期，在衛生署牙科街症、學童牙科保健、院舍外展和公院等輪流工作。

牙管會負責本港牙醫註冊和規管，出任主席近10年的李健民稱，本港近年公共牙科服務需求改變，且面臨首數屆畢業的本地培訓牙醫退休潮，沿用逾60年的《牙醫註冊條例》已不合時宜，「有問題需要解決，人手行先，就要修改法例」，形容修例是「現代化一甲子不變的條例」。他說增設實習期並非因本地牙醫能力不足，而是時移勢易，需加強牙醫技能滿足需求（見另稿）。

設教學課程 涵蓋紀律法律

李健民稱，由該會與港大牙醫學院、香港牙科醫學院、醫管局、衛生署和牙科生代表組成的工作小組，已開始討論實習執行細節、內容和目標，將借鑑海外經驗制訂最終藍本。

至於實習初步構思，李稱內容設兩部分，臨牀部分將由「高手雲集」的衛生署擔當主要角色，讓牙醫在督導和指導下受薪實習，原則是「安全至上、風險為本」。被問實習牙醫需否於一年內輪替所有崗位，他稱希望盡可能多（as many as possible），個別崗位擬准實習牙醫自行選擇，例如若立志日後專做牙科手術，可選擇到相關崗位實習，細節仍待敲定。

李稱實習另一部分是教學課程，涉及紀律、法例規定、感染控制、病人同意權和轉介等，作為大學基準訓練的增潤課程。

實習牙醫「准出」（即轉為正式註冊）方面，李健民說將採取「雙軌保險」，第一層是僱主撰寫表現報告，考慮實習牙醫出席情况和完成的工作項目，「不會突然間考番基礎……炒番以前的內容來check（評核）他」；第二層則是牙管會對註冊牙醫既定要求，主要依賴僱主報告及實習時有否事故等評定，若牙醫未達既定水平，將記錄並檢視應對方案，做法將參考外國。

非本地牙醫可申縮短評核

至於非本地培訓牙醫評核期，李健民稱內容與實習大致相同，非本地牙醫可申請縮短，牙管會將按資歷和臨牀經驗考慮，但不會零評核。他舉例若有海外口腔頜面外科專家來港，「難道叫他（評核期）做洗牙、口腔健康教育？」

草案提出增設「有限度註冊」和「特別註冊」，倘非本地牙醫在指定機構工作滿5年且表現令人滿意，可豁免部分執業試正式註冊。李稱新途徑申請資格與現時投考執業試相若，會考慮其就讀院校、品格是否良好等，僱主也會把關質素，「不會揀個考第尾」。他說5年工作期等同「加辣」的評核期，評核時長和要求更高，通過後仍須考部分執業試才可「准出」，能確保牙醫質素。

（牙醫註冊修例系列．二）

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