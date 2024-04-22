經歷三朝卅載 總幹事助理：小螺絲想幫人

Josephine首兩年為投訴部秘書，其後調任總幹事私人助理。她憶述，當年加入前已覺得消委會形象正面，得知招聘秘書立即應徵；自己性格喜歡幫人，消委會作為公營機構宗旨正是「幫人」，「不一定要掙很多錢」，能在服務社會的機構工作感到光榮，形容加入消委會是個「禮物」。

曾參與放蛇 稱工作多采

除了私人助理工作，Josephine多年前曾為《選擇》客串做「神秘顧客」，「當時剛好40幾歲就去配老花眼鏡，測試配完眼鏡（度數）是否準確，那時到香港一間很貴的眼鏡公司，要扮一個很窮的顧客買最便宜的鏡片」。

Josephine形容工作多姿多采，不覺辛苦，因歷任總幹事都是勤力派、具魄力，甚至認為「老闆」付出多於收入，「跟着她完成一件事的時候滿足感就會來」。消費大事不時發生，她透露歷屆總幹事都會將工作「帶回家做」，工作即使堆積如山，但從沒見過她們對任何一件事馬虎。

Josephine認為消委會與員工一直與時並進，例如以往因會議室面積小，全體員工大會並非所有員工可參加，其他未能參與的員工「很八卦」，會站在門口聽會，管理層發現後，便向鄰近的海關借用禮堂，又會邀請嘉賓演講，增進員工知識和思維。

她提到印象最深的一場講座主題是人口變化，談到香港人口教育程度愈來愈高，「可能以後像外國一樣服務業都已經是大學生畢業了」，「大家聽完之後都會想進步」。她說，消委會有為員工提供訓練，自己亦有自費進修或從其他途徑不斷學習，「YouTube都可以學到嘢，電腦嘅software（軟件），好多都係免費教學嘅！」