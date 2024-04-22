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《選擇》創刊近半世紀 測血壓計花兩年 安全套題材最暢銷

【明報專訊】消委會出版的《選擇》月刊主打產品測試，1976年11月創刊，每月15日出版，每次發布會均吸引大批傳媒採訪，報告內容亦成為不少消費者的「購物明燈」。總幹事黃鳳嫺表示，每年會花約800萬元做測試，每次都認真嚴謹，「我們是一個好有公信力的機構」，其中銷量最高一期是測試安全套，賣出7.3萬本，紀錄維持逾35年至今，近年則以MIRROR等人氣藝人擔任封面人物的期數會有較好銷量。

測試年斥800萬 近年放蛇增

《選擇》前身為1975年面世、免費派發的《消費者月報》，時至今日該刊除了提供產品測試和問卷調查，亦不乏「放蛇」調查。黃鳳嫺說調查期間很多時發現商家回覆率不高，除非本身透明度高，對自己產品服務有信心，故近年消委會放蛇次數更密，冀更深入研究，「親身體會，盡能力去試，你搵到嘅答案可以更加深入」。

1988年8月號以測試安全套為主題，銷量破紀錄達7.3萬本，黃鳳嫺說那年代「開始講家計（家庭計劃）」，而避孕方法主要仍是用安全套，「咁個避孕套究竟漏唔漏水，呢樣嘢簡直係生命有關嘅事嚟㗎嘛」。2020年10月號亦測試30款安全套，涉及680個樣本，是最多樣本及最貴的測試，共花29萬元。

她又提到，「人肉測試」普遍較貴，例如眼霜及面膜等產品，因測試員需按要求使用產品，「日日要返化驗所」。另一方面，部分測試為省成本，會與國際消費者研究及測試機構「夾份做」，例如曾在海外測試吸塵機時加入亞洲品牌。談及測試時間，她指最短亦需兩三個月，最長是測試血壓計，花了兩年，當時要到醫院及大學找足夠數量的病人，同時要安排對照組，確保檢驗標準，過程殊不容易。

名人無償拍封面 「最多贈檸茶」

張國榮是首屆總幹事張綠萍的胞弟，亦是《選擇》首名封面藝人。黃鳳嫺說，名人應邀拍攝封面是無償工作，「我最多送架車去接佢嚟嘅，或者請佢飲杯檸檬茶㗎啫」，消委會亦兩度邀請男團MIRROR，「呢期MIRROR做封面真係得㗎！（銷量）真係唔會輸囉」。

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