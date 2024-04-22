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【Emily】日內瓦發明展 機電署奪7金

【明報專訊】機電工程署嘅創新發明成果再揚威國際發明展，佢哋噚日公布喺本月17至21日舉行嘅第49屆日內瓦國際發明展中攞到21個獎，包括7金、10銀、4銅。奪金項目包括「應用於濕地檢測和快速響應外來入侵物種的水上人工智能機械人」。睇番資料，呢個水上機械人要對付嘅外來入侵物種包括福壽螺，並要配備AI算法去識別福壽螺卵以便清除。

港代表團逾350獎 歷屆最多

連同機電署，今年香港代表團喺日內瓦共攞咗350幾個獎，係歷屆最多，包括6個特別獎、28個評審團嘉許金獎同114個金獎；代表團規模歷來最大，由近700名來自40個機構嘅成員組成。創科局長孫東恭賀代表團，話成績令人鼓舞，不止反映香港嘅科研成果受國際肯定，仲彰顯香港深厚嘅創科力量。

講番機電署成績，另外6個金獎包括「智慧聲音檢測分析系統」、「隧道行車定位系統」、「協助視察及救援工作的球型機器人」、「EnviroSense—智慧環境監測及安全評估系統」、「人工智能鐵路規管巡查規劃系統」同「消防車救火工具及救援設備資產管理系統」。

消防處亦喺facebook公布佢哋都喺「保安、搜救及警報」組別攞到4金2銅，金獎發明包括「消防處室內定位設備」、「大量傷者事故檢傷分流系統」、「事故現場指揮系統的虛擬實境訓練系統」及「山嶺搜救人工智能分析系統」。

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