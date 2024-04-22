網上帳戶騎劫首季864宗 最多一宗騙148萬

多涉WhatsApp 入事主帳戶騙親友

今年3月558宗網上帳戶騎劫案件，僅1宗與Telegram有關，其餘均涉WhatsApp。警方稱疑犯多以「釣魚」短訊攻擊騎劫帳戶，要求事主發送認證碼後，用其他裝置登入事主帳戶，再以轉帳或借貸為由詐騙事主親友。

一名男子本月收到假冒朋友的WhatsApp信息要求提供短訊「一次性驗證碼」，未察覺異常並向疑犯轉發驗證碼，導致帳戶被登出，其後發現朋友帳戶當日被騎劫，於是報警。事主當日接到另一朋友來電確認是否收到點數卡序號，才知騙徒騎劫帳戶後騙取朋友價值2500元的點數卡。

「釣魚」誘驗證碼接管帳戶

警方去年8至12月錄得3137宗網上帳戶騎劫案件，個別月份逾千宗，經與其他平台打擊及宣傳後，至去年底案件減至雙位數，惟近月有回升迹象。網罪科總督察梁以德稱，即使釣魚短訊「變種」亦萬變不離其宗，主要改變WhatsApp網址英文字母排序或用不同域名詐騙；市民有懷疑時可用警方「防騙視伏App」和防騙視伏器。

據悉當有人刻意或意外輸入用戶手機號碼，嘗試以此註冊WhatsApp帳戶，用戶會收短訊驗證碼及推送通知，提示有人輸入其號碼並嘗試接管帳戶；若對方無驗證碼，便無法完成驗證。