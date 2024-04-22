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港聞

港聞二

狂風驟雨續襲 考評局：黃雨紅雨DSE照常開考

【明報專訊】天文台昨早8時40分發出雷暴警告，並預計本港有狂風雷暴，至晚上10時半取消；昨早10時亦發黃色暴雨警告信號，預計廣泛地區會錄得每小時雨量逾30毫米，黃雨信號於下午1時45分取消。本港昨多處地區錄得逾50毫米雨量，港島西雨量逾70毫米。

另外，天文台昨發出至少11次天氣提示，預料強陣風繼續吹襲本港，其中在早上約11時05分，青洲錄得每小時約105公里的強陣風（8號信號風速範圍為每小時63至117公里）。

昨青洲錄105公里強風

中學文憑試（DSE）筆試進入最後兩星期，考評局提醒，如考試當日遇惡劣天氣，將因應情况作特別安排。局方稱，若天文台懸掛8號或以上熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告，所有公開考試將延期舉行，一般將於原定開考時間前約兩小時宣布；如在考試進行中發出黑雨或8號熱帶氣旋警告，試場主任一般會容許考試繼續進行。

考評局續稱，當懸掛3號強風信號或黃雨警告，考試照常舉行，若紅色暴雨警告生效，考試亦一般會照常舉行，所有試場主任會將開考時間順延15分鐘，如有需要個別試場可再額外延遲15分鐘開考。

天文台預測今日多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，氣溫介乎22℃至26℃，吹和緩至清勁南至西南風，高地間中吹強風；展望明日有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大；本周中至後期天氣仍不穩定，間中有驟雨雷暴。

相關字詞﹕梁榮武 天文台

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