狂風驟雨續襲 考評局：黃雨紅雨DSE照常開考

另外，天文台昨發出至少11次天氣提示，預料強陣風繼續吹襲本港，其中在早上約11時05分，青洲錄得每小時約105公里的強陣風（8號信號風速範圍為每小時63至117公里）。

昨青洲錄105公里強風

中學文憑試（DSE）筆試進入最後兩星期，考評局提醒，如考試當日遇惡劣天氣，將因應情况作特別安排。局方稱，若天文台懸掛8號或以上熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告，所有公開考試將延期舉行，一般將於原定開考時間前約兩小時宣布；如在考試進行中發出黑雨或8號熱帶氣旋警告，試場主任一般會容許考試繼續進行。

考評局續稱，當懸掛3號強風信號或黃雨警告，考試照常舉行，若紅色暴雨警告生效，考試亦一般會照常舉行，所有試場主任會將開考時間順延15分鐘，如有需要個別試場可再額外延遲15分鐘開考。

天文台預測今日多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，氣溫介乎22℃至26℃，吹和緩至清勁南至西南風，高地間中吹強風；展望明日有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大；本周中至後期天氣仍不穩定，間中有驟雨雷暴。