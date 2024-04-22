強風吹起大學站上蓋 纜車停駛 清水灣現水龍捲 梁榮武：4月罕見

港鐵表示，昨午3時許，大學站往上水方向1號月台有上蓋設施需緊急維修，臨時需使用大學站2號月台上落來回方向的乘客，其間列車班次需調整，整體行車時間多3至5分鐘；至4時20分緊急維修工作完成，東鐵線列車服務陸續復常，並會在晚上收車後再詳細檢查及跟進。

港鐵移除25米乘2米鐵皮

記者昨午在大學站採訪時，列車服務剛回復正常，工人將移除的鐵皮放在路旁，並用手推車運走，1號月台近車尾位置，約25米乘2米大鐵皮被移除，部分乘客上落車時被雨水沾濕。記者向港鐵查詢其他站情况，獲回覆指東鐵線其他車站未出現類似情况。

昨午12時許，黃雨及雷暴警告信號生效期間，山頂白加道一處山坡一棵直徑約1米的大樹塌下，有樹幹及枝葉跌進山頂纜車路軌範圍，纜車服務暫停。工程人員到場視察，消防奉召到場搜索是否有人被困及協助清理塌樹。現場消息指受影響範圍10米乘20米，無人受傷。山頂纜車於網頁及社交媒體表示，受塌樹影響山頂纜車服務昨日暫停，今日服務將另行通知。

另外，昨早11時許，何文田衛理道京士柏曲棍球場對面，一棵逾10米高大樹倒塌，擊中兩輛私家車，其中白色私家車車頭輕微凹陷，另一車玻璃爆裂。大樹橫臥行人路及行車線，消防接報到場用工具鋸斷大樹，事故中無人傷。

天文台攝影機昨早9時許在清水灣海面拍到水龍捲，當時天色昏暗，雲柱連接海面與上空雲層。香港氣象學會發言人、天文台前助理台長梁榮武分析，香港大雨季節多於5至8月出現，3及4月持續數日大雨屬較少見。他續說，天文台從未在4月錄得水龍捲，但因水龍捲屬很小的天氣系統，故大多數時候天文台難以監測，需依賴市民報告有關現象，故有關紀錄非絕對，但認為今次在4月錄得水龍捲仍屬罕見。