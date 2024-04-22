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港聞二

李慧琼：認同國家成就 等於熱愛國家執政黨

【明報專訊】政府新成立的「愛國主義教育工作小組」將於本月召開首次會議，小組組長、全國人大常委李慧琼昨日表示，將參考內地《愛國主義教育法》，但強調會以適合本港的方式推行愛國主義教育。李慧琼認為「愛國」不直接等於「愛黨」，不過內地在共產黨領導下，取得一系列成就，稱認同國家成就「等於對國家執政黨的熱愛」。

李慧琼昨接受無綫《講清講楚》訪問，表示會採用適合本港的方法推行愛國主義教育，同時參考內地《愛國主義教育法》，強調不會懲罰不愛國、愛黨的市民。她承認衡量愛國教育工作的成效有困難，惟她以推動孝順為例，指出有難度不等於不用做。

被問到愛國的定義，李慧琼認為「愛國」不直接等同「愛黨」。不過，她說內地在共產黨領導下取得一系列成就，「我們講對國家成就的認同，對國家各方面的認同，其實等於對國家執政黨的認同，亦等於對國家執政黨的熱愛」。

稱商界宗教界有條件推愛國教育

對於未來工作方向，李慧琼表示會先從個人層面入手，再結合家庭、學校和社會推動愛國主義教育。她說，商界、宗教界等均有條件協助推動愛國主義教育，例如不少企業會要求員工到內地交流，了解國家發展，很多宗教團體的辦公室亦有擺放國旗及國徽。她期望市民會對國家有全面認識，了解國家歷史文化、成就、建設及外交等，從而尊敬及愛護國家。

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