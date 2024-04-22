高主教書院家校合作推國教 校長：活動多元可增家長接受程度

2022年《施政報告》列明，官津學校在上學年（2022/23）起，每學年須舉辦至少一項與國民教育相關的家長活動。教育局回覆本報表示，所有公帑資助學校上學年已按校本情况和需要舉辦活動。局方將透過到校探訪等，檢視學校推行情况和成效，監察及支援學校落實工作，並提出改善建議。

曾憂惹反感 取材生活減壓力

去年3月，高主教書院與家教會合辦家長講座，邀請警務人員到校講解網絡罪案、資訊素養，帶出「科技安全對維護國安至關重要」的信息，屬該校首個為家長而設的國民教育活動。家教會副主席許惠敏憶述，當初得悉要辦國教活動時，曾顧慮會否惹家長或學生反感，後來發現國民教育範圍甚廣，遂以貼近生活的議題入手，例如主婦常遇到的積分優惠等詐騙，「滲入式地做，不令家長感到很有壓力」，她稱家長可自願參與相關活動。

助家長身教 「絕對沒包袱」

許惠敏稱，參加活動的家長盼向子女傳授正確信息，故家教會擔當「教育家長」的角色，旨在透過不同活動，助家長「茶餘飯後聊天」時，透過身教讓子女認同自己身分，認為家長「絕對沒有包袱」。

校長楊世德表示，校方和家教會雙方會討論如何推展國民教育活動，而非「學校想怎麼做便怎麼做」，他盼活動能「落地」，並扣連學生與家長的生活。他又稱，國民教育涉政治、經濟、地理及文化等不同範疇，例如可多講中華文化的背景、歷史，學校亦會啟發家長「想得闊一些」，提升他們的接受程度。

推精神健康活動 扮演代父母

國民教育以外，楊世德稱，學校亦以家校合作模式，推行學生精神健康的活動。他說，學校也扮演「代父母」的角色，例如適時通知家長其子女在學校有何不快，籲家長「不要只講道理，多關心一下子女，若子女不肯分享，家長陪伴便行了」。