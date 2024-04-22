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港聞

港聞二

四成官校上載國安年報 有註銷政治書 辦活動表演向家長講解 有議員籲勿流於交功課口號式

【明報專訊】教育局要求全港學校每年呈交「維護國家安全及國安教育相關措施」的年度報告（下稱年報）。本報查閱全港官立學校的校網，當中27間（約42%）已上載上學年（2022/23）年報，有官中表示會註銷7本或涉敏感內容的政治書，包括《中國知識分子淪亡史》及《毛澤東和他的女人們》。另有官中藉「我和校長有個約會」活動向家長介紹國安教育。有官小要求舊生回校時守法，不會做「涉危害國安的行為」。有議員認為現時學校的國安教育活動足夠，但建議不應流於交功課和口號式。

明報記者 葉希雯

教育局回覆本報表示，所有提供本地課程的中小學及幼稚園，已適時提交上學年的年報及本學年的工作計劃。

按局方去年6月更新的《國家安全：學校具體措施》指引，全港中小學及幼稚園（非本地課程學校除外）每年11月底前須提交上學年的國安年報及現行學年的工作計劃，惟沒有要求公開文件。本報統計，全港30間官中有17間（約57%）已在校網上載年報，34間官小則有10間上載（約29%），臚列其國安教育活動和措施（見表）。比對本報去年初統計僅10間官中官小上載年報，今年差不多增兩倍至共27間。

多間官中加強管理圖書館藏。其中九龍工業學校在年報附上7本下架書籍的書名，包括《中國知識分子淪亡史》及《毛澤東和他的女人們》。觀塘官立中學和新界鄉議局元朗區中學表示停用電子藏書（HyRead）服務。趙聿修紀念中學則舉辦抗日紀念日主題書展，盼學生「銘記中國人民抗日那份艱苦卓絕的愛國主義的偉大民族精神」。

此外，九龍工業學校安排表演者在變臉表演時，變出「國家安全、共同守護」等條幅。長洲官立中學每年辦兩次「我和校長有個約會」活動，邀請家長了解學校實踐國安教育的方向。

有官小要求回校舊生勿危國安

官小方面，軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）在校友同樂日要求回校的舊生守法、不危害國安。官立嘉道理爵士小學每月設中文日，讓學生練習廣東話詞彙，包括到快餐店點餐，校方稱，教師問卷顯示，全校教師同意活動助學生認識及了解傳統及本地文化。

梁美芬：應讓學生喜歡國安法

立法會教育事務委員會主席梁美芬昨向本報說，學界現舉辦的國安教育活動數量足夠，惟質素更重要，「千萬不要流於交功課式、口號式」，應讓學生「很喜歡有國家安全的法律保護我們，也有義務保護國家安全」。她認為學界現要步入下一階段，多「傳授正確知識」，如講解國安概念及條文，相信中小學生可理解。她又認為教育局可要求官校上載其國安年報，「互相參考也是好事」。

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