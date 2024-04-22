灣區熱搜：政協10年敢言聞名 稱提案理性獲部門接納

2012年，葛劍雄於全國政協教育聯組討論要求時任教育部長袁貴仁調查當年研究生考試泄題事件，被內地傳媒稱為「炮轟教育部」。多年後提到此事，葛稱「我不是什麼『大炮』，但在有限的時間裏、跟中央領導對話時，我認為這個時候應該直截了當講真話」。

提規範退休官待遇 「獲納只是無公開報道」

2013年，葛劍雄提交關於規範公布離任國家領導人禮遇條例和退休官員待遇規定的提案，「當時有些媒體就歪曲，說我提議限制，甚至取消離退休官員的待遇」，葛解釋，離任領導人和退休官員有一定待遇是合理的，有些地方超標接待甚至互相攀比，所以要規範。他說，有關部門後來與他談話，稱認同建議，但不希望媒體炒作。「實際上，我的建議已經得到採納，只是沒有公開報道。」他舉例，上月香港中文大學（深圳）成立10周年，中國科學院院士韓啟德出席活動，「他已經卸任了全國人大前副委員長，雖然還有一定安保禮儀，但比在任時已經削減了，就和其他的院士一樣」。

倡建一流義務教育制 「已在過程中」

葛劍雄還曾提議中國要建設世界一流義務教育制度，令包括農村在內的學齡兒童得到均等、優質的教育，「這個我提了不止一次，還被選為全國政協優秀提案。我有到農村去視察，雖然說現在還沒有達到目標，但已經在這個過程中間」。也有些提議限於各種條件而無法做到，例如他建議中國實施財政年度政策，財政部有關負責人回應他稱涉及整個體制的協調，很難改動，他也表示理解。