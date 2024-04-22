灣區熱搜：葛劍雄掌中大深圳圖書館 港書展邀講 盼仿哈佛設「學術諮詢館員制」 起學術引領作用

明報記者 林迎

現年78歲的葛劍雄為已故中國歷史地理學泰斗譚其驤弟子，1983年取得復旦大學歷史學博士，是中華人民共和國成立後首批文科博士，其後留校任教，曾擔任復旦大學歷史地理研究所長、教授，2007至2014年兼任復旦大學圖書館長。2019年退休卸去行政職務後，葛繼續招生、教學，現時仍在復旦大學指導學生。2022年，葛獲深圳讀書月活動邀請開講座，並參加當年香港中文大學（深圳）的畢業典禮，後獲校長徐揚生邀請擔任圖書館長一職。

「我一直都身兼幾份工」，葛劍雄笑說，2000年曾參加中國第十七次南極考察隊，在南極也發電郵指導博士生論文；任職全國政協常委10年（見另稿），每年數次上京開「兩會」和政協常委會，「如果自己有能力、社會有需要，當然不能單一地當教授，前提是每一個角色都要做好，不能『不務正業』」。

擬多來往灣區城市 研設中國史地通識課

至於南下深圳出任香港中文大學（深圳）圖書館長，既是「重操舊業」，亦是他探索大灣區的開始。未來3年任期中，他計劃主要居於深圳，亦有意多來往周邊城市，「我們與香港中文大學的業務交流很頻繁，香港書展也已經邀請我去演講。深圳就更多了，這幾天不斷有人來約（講座）」。此外，他正考慮在學校開設歷史地理背景的通識教育課程，「總的題目是『何以中國』，內容是中國、中華民族、中華文明的起源，具體可以講疆域人口、長江黃河、長城絲路，一共10講，相信學生聽完會有興趣」。

3年任期「不是只管3年」 盼建諮委會涵用家

葛劍雄還說，「圖書館是一個服務部門，本質是要服務好老師同學，但全世界圖書館長都面臨兩個問題：第一是錢，第二是空間。」他近期已逐個約見各學院、書院長及學校行政人員，了解圖書館服務和需求的差距。葛強調，自己3年任期「不是只管3年」，希望成立諮詢委員會，歡迎青年教師、書院代表、學生會、研究生會成員等「用家」加入，例如有教授希望圖書館採購某個數據庫，可聯名申請，再交委員會研究，用好有限經費。

人手嚴重不足 不滿冷氣浪費

不過，現時中大（深圳）圖書館人手嚴重不足，只能維持日常簡單運營，「正式員工連我在內16個人，4個外包（外判）的，還有10個是安保」，而復旦大學圖書館有200個職員和20多個臨時工，香港中文大學圖書館亦相若。葛劍雄最想做的改革，是仿照美國哈佛大學圖書館設立「學術諮詢館員」制度，「他不是告訴你書在哪邊第幾個櫃，這個電腦一查就有」，學術館員應擁有專業學位，起到引領學術的作用，「例如今天有學人工智能的同學來諮詢，就由這背景的學術館員告知這方面學術前沿是什麼，Science最新發表了哪些文章」。

葛劍雄還不滿中大（深圳）圖書館浪費能源，「空調只有一個開關，要開全開，中間不隔斷，一天電費要幾萬元」，且有些地方屋頂高十幾米，冷氣根本無法到達。他又留意到館內書牆高處放有裝飾用書殼，認為太靠近邊緣，容易墜下傷到學生，但若在館內搭棚或租用高空作業機械進館又大費周章，「我現在又有新的想法，能不能用無人機裝個推杆，飛上去把它們推到裏面去？或者我們這裏有高手，做出爬高機器人，能實現我的想法」。