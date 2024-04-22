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港聞

港聞二

港人觀望減息 樓市撤辣暫帶動內地客

【明報專訊】同屬本港經濟命脈的物業市場，自《財政預算案》撤銷俗稱「辣招」的住宅物業樓市需求管理措施後，樓市隨即轉活。盛智文形容撤辣效果較預期好，一二手成交顯著增加，用家及投資者重投樓市，但樓價未有急升，主要因聯繫匯率，令本港息率仍高企，但他指目前樓價仍處於高水平，因此撤辣後入市者以內地客居多，主要是受撤銷印花稅推動，而現金流充裕的內地客，偏好在港置業，故撤辣後他們入市比例往往佔成交量六至七成。

料待貨尾回落 發展商投地意欲回升

至於港人，盛智文認為他們憧憬美國開展減息周期，息率低可令入市成本大幅降低，他預計屆時將有更多港人入市，令樓市進一步向好，投機者亦會重返市場。被問及會否擔心減息後，樓市如同過去般急速升溫，炒風不絕，他指投機者只着眼於短時間炒賣獲利，預計樓市需要好一段時間始有此情况。

在亞洲區投資超過55年，去年獲2023年PropertyGuru亞洲不動產大獎的盛智文說，過去新樓供應及一手貨尾量持續高企，庫存壓力甚大，特別是高息環境及市况淡靜，發展商持貨成本高，進一步影響他們的投地意欲，較多參與的只有信和置業，因其現金流較高，而政府早前未有推售住宅土地，主要因參與者少，擔心沒人出價，令土地愈賣愈平。他相信當港息下調，以及一手貨尾進一步遞減，預計發展商將再度活躍於投地。

（香港怎麼辦）

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