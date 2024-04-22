港人觀望減息 樓市撤辣暫帶動內地客

料待貨尾回落 發展商投地意欲回升

至於港人，盛智文認為他們憧憬美國開展減息周期，息率低可令入市成本大幅降低，他預計屆時將有更多港人入市，令樓市進一步向好，投機者亦會重返市場。被問及會否擔心減息後，樓市如同過去般急速升溫，炒風不絕，他指投機者只着眼於短時間炒賣獲利，預計樓市需要好一段時間始有此情况。

在亞洲區投資超過55年，去年獲2023年PropertyGuru亞洲不動產大獎的盛智文說，過去新樓供應及一手貨尾量持續高企，庫存壓力甚大，特別是高息環境及市况淡靜，發展商持貨成本高，進一步影響他們的投地意欲，較多參與的只有信和置業，因其現金流較高，而政府早前未有推售住宅土地，主要因參與者少，擔心沒人出價，令土地愈賣愈平。他相信當港息下調，以及一手貨尾進一步遞減，預計發展商將再度活躍於投地。

（香港怎麼辦）