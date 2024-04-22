開店規矩限制多 鬆綁可帶動零售

他舉例蘭桂坊一家新加坡商戶來港經營酒吧，打算設現場音樂演唱，現租用了物業半年尚未能開業，因現場表演需要申請許可證，要與不同部門協調。該酒吧老闆很不開心，白白支付6個月租金，慶幸現已處理好文件，但較原定計劃遲開業。

應用電子科技 解人手不足

鑑於近月有不少零售商戶，特別是餐飲業結業離場，盛智文認為可透過科技應用，解決人手不足的問題，節省資源。譬如內地商戶無論是小店或大店，已採用電子消費，本港零售商戶也應該追上時代的步伐，提供多種電子消費方法，或積極在社交媒體推廣商品，他笑言：「我也經常網上購物，簡單快捷，省時方便，不喜歡時，可選擇退貨。」

「我們現在生活在一個數碼時代、一個科技時代，是時候調整，可以鬆綁的，就取消相關的規矩，讓經濟活動恢復，提振香港經濟。」盛智文稱，政府應繼續爭取放寬內地旅客購物免稅額，由現時每人5000元人民幣，提升至10萬元人民幣。

（香港怎麼辦）