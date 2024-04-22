明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

受外圍影響 勿單靠遊客消費 舉例蘭桂坊引內地火鍋迎轉變

【明報專訊】北上消費成風，在剛過去的復活節，4日假期累計有175.94萬港人出境，外遊者不乏高消費力人士，令本港大型商場、零售核心區的街舖等，顯得格外冷清。

盛智文分析，聯繫匯率之下港元強勢，人民幣匯率持續弱勢，令北上消費的成本更低，「美元是世界認可的貨幣，而香港作為國際金融中心，這個（聯繫匯率）不可改變」。他指出，外圍因素有影響，但本港零售商戶亦不能只依靠旅客消費，同時應迎合港人的喜好或消費模式轉變而調整。

不止講求食品質素 需裝潢理念

他舉例，本港經常有展覽或會議舉行，不少參與者在活動結束後會到中環蘭桂坊消遣，且極具消費力，願花錢，蘭桂坊商舖生意是不錯的，但個別商戶仍結業；他承認目前蘭桂坊有商舖丟空，亦因應消費者的消費模式轉變，引入了中國火鍋十大品牌之一、重慶老字號「朝天門」，其分店數目已突破1000間，遍及全國各地及全球20多個國家，早前已落戶蘭桂坊。

「作為一個購物中心、美食天堂，我們必須具創意，引入特色商戶，不單純是食品質素，還有商舖裝潢、理念等，同樣是吸客的潛規則。」他透露目前正與北京一家著名北京填鴨店洽談，期望可引進蘭桂坊。

盛智文又稱，互聯網的革新改變了大眾生活方式，蘭桂坊早前舉辦了Web3活動，將蘭桂坊主街道封鎖，打造出一個獨特的沉浸式空間，讓參加者感受和融入Web3的創新世界，更透過KOL的參與和體驗，將新科技推廣出去。

（香港怎麼辦）

上 / 下一篇新聞

不時收律師信 消委：續護消費權益 屹立50年 屢歷投訴高峰稱商家「時好時壞」
不時收律師信 消委：續護消費權益 屹立50年 屢歷投訴高峰稱商家「時好時壞」
《選擇》創刊近半世紀 測血壓計花兩年 安全套題材最暢銷
《選擇》創刊近半世紀 測血壓計花兩年 安全套題材最暢銷
經歷三朝卅載 總幹事助理：小螺絲想幫人
經歷三朝卅載 總幹事助理：小螺絲想幫人
【日月掠影】1996年5月20日：臨屋户請願 房署拒收模型展出
【日月掠影】1996年5月20日：臨屋户請願 房署拒收模型展出
四成官校上載國安年報 有註銷政治書 辦活動表演向家長講解 有議員籲勿流於交功課口號式
四成官校上載國安年報 有註銷政治書 辦活動表演向家長講解 有議員籲勿流於交功課口號式
高主教書院家校合作推國教 校長：活動多元可增家長接受程度
高主教書院家校合作推國教 校長：活動多元可增家長接受程度
李慧琼：認同國家成就 等於熱愛國家執政黨
李慧琼：認同國家成就 等於熱愛國家執政黨
盛智文：跨界辦盛事助港返國際舞台 乘啟德體育園落成 聯推門票酒店餐飲優惠吸客
盛智文：跨界辦盛事助港返國際舞台 乘啟德體育園落成 聯推門票酒店餐飲優惠吸客
開店規矩限制多 鬆綁可帶動零售
開店規矩限制多 鬆綁可帶動零售
港人觀望減息 樓市撤辣暫帶動內地客
港人觀望減息 樓市撤辣暫帶動內地客
強風吹起大學站上蓋 纜車停駛 清水灣現水龍捲 梁榮武：4月罕見
強風吹起大學站上蓋 纜車停駛 清水灣現水龍捲 梁榮武：4月罕見
狂風驟雨續襲 考評局：黃雨紅雨DSE照常開考
狂風驟雨續襲 考評局：黃雨紅雨DSE照常開考
網上帳戶騎劫首季864宗 最多一宗騙148萬
網上帳戶騎劫首季864宗 最多一宗騙148萬
牙管會：實習盡量多崗位 手術料可「選修」 擬衛署身兼僱主指導 表現報告決定註冊否
牙管會：實習盡量多崗位 手術料可「選修」 擬衛署身兼僱主指導 表現報告決定註冊否
稱實習加強團隊合作 配合基層醫療
稱實習加強團隊合作 配合基層醫療
未准牙專人員獨立洗牙 「風險評估問題」不跟英澳
未准牙專人員獨立洗牙 「風險評估問題」不跟英澳
戲院日情侶棄北上 深圳客稱港戲種多
戲院日情侶棄北上 深圳客稱港戲種多
理大研新機械義肢 動作更微細更快
理大研新機械義肢 動作更微細更快
過來人：盼可用義肢打字綁鞋帶
過來人：盼可用義肢打字綁鞋帶
灣區熱搜：葛劍雄掌中大深圳圖書館 港書展邀講 盼仿哈佛設「學術諮詢館員制」 起學術引領作用
灣區熱搜：葛劍雄掌中大深圳圖書館 港書展邀講 盼仿哈佛設「學術諮詢館員制」 起學術引領作用
灣區熱搜：政協10年敢言聞名 稱提案理性獲部門接納
灣區熱搜：政協10年敢言聞名 稱提案理性獲部門接納
【Emily】邀官員探工人 工聯五一不辦遊行
【Emily】邀官員探工人 工聯五一不辦遊行
【Emily】海洋公園明星動物幫手宣傳地球日
【Emily】海洋公園明星動物幫手宣傳地球日
【Emily】日內瓦發明展 機電署奪7金
【Emily】日內瓦發明展 機電署奪7金
【Emily】平機會共融運動日 閃避球揭序幕
【Emily】平機會共融運動日 閃避球揭序幕
【Emily】楊潤雄潮look參觀威尼斯視藝展
【Emily】楊潤雄潮look參觀威尼斯視藝展
【Emily】AI體驗嘉年華 小學生「試飛」
【Emily】AI體驗嘉年華 小學生「試飛」