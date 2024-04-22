受外圍影響 勿單靠遊客消費 舉例蘭桂坊引內地火鍋迎轉變

盛智文分析，聯繫匯率之下港元強勢，人民幣匯率持續弱勢，令北上消費的成本更低，「美元是世界認可的貨幣，而香港作為國際金融中心，這個（聯繫匯率）不可改變」。他指出，外圍因素有影響，但本港零售商戶亦不能只依靠旅客消費，同時應迎合港人的喜好或消費模式轉變而調整。

不止講求食品質素 需裝潢理念

他舉例，本港經常有展覽或會議舉行，不少參與者在活動結束後會到中環蘭桂坊消遣，且極具消費力，願花錢，蘭桂坊商舖生意是不錯的，但個別商戶仍結業；他承認目前蘭桂坊有商舖丟空，亦因應消費者的消費模式轉變，引入了中國火鍋十大品牌之一、重慶老字號「朝天門」，其分店數目已突破1000間，遍及全國各地及全球20多個國家，早前已落戶蘭桂坊。

「作為一個購物中心、美食天堂，我們必須具創意，引入特色商戶，不單純是食品質素，還有商舖裝潢、理念等，同樣是吸客的潛規則。」他透露目前正與北京一家著名北京填鴨店洽談，期望可引進蘭桂坊。

盛智文又稱，互聯網的革新改變了大眾生活方式，蘭桂坊早前舉辦了Web3活動，將蘭桂坊主街道封鎖，打造出一個獨特的沉浸式空間，讓參加者感受和融入Web3的創新世界，更透過KOL的參與和體驗，將新科技推廣出去。

（香港怎麼辦）