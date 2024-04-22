盛智文：跨界辦盛事助港返國際舞台 乘啟德體育園落成 聯推門票酒店餐飲優惠吸客

明報記者 甘潔瑩、周悅蜓

疫後市道疲弱，經濟復蘇不似預期，更出現港人北上消費多於內地客南下旅遊的趨勢，打擊本港經濟。政府遂推動「盛事經濟」，惟外界關注國際巨星Taylor Swift世界巡迴演出選擇新加坡而非香港，更有聲音認為政府應主動出擊，邀請國際巨星來港舉辦演唱會。盛智文說，疫情下香港被困3年，去年初才全面通關，至今只是一年多的時間，市民期待外遊是完全可理解，「港府同步亦有豐富旅遊資源，提升旅遊景點的吸引力。香港目前尚未有大型演出場地，僅得紅館、博覽館等，被內地甚至其他國家的表演場地比下去。正因硬件配套不足，演出者因成本、收入等問題不考慮來港，屬投資考慮」。

他提到，佔地28公頃的啟德體育園可望明年啟用，場內可容納達5萬觀眾，屬一個世界級活動場地，能滿足不同的國際賽事、演唱會的需要。「大型體育盛事如2025年第十五屆全國運動會，將由廣東、香港及澳門特區三地聯合承辦，屆時將有賽事在啟德體育園舉辦，港隊有機會在這場地作賽。」此外，他認為啟德體育園屬世界級建築，一定能成為旅客打卡熱點。「這時代相片就是一切，我們把相片分享至社交媒體，或與親友分享所在地，什麼也打卡。」他說打卡式旅遊成為熱潮，迎合年輕一族，大型國際盛事正好提供打卡機會，是軟性宣傳。

盛智文指舉辦大型國際盛事也應增添創新元素，發揮香港獨特之處，例如月初香港國際七人欖球賽一連3日吸引約10萬人次入場，不少本地及海外球迷「扮鬼扮馬」，在場內感受七欖的狂歡派對氣氛，人人盡興而歸，一直以來都是香港獨有，也是球迷期待的活動。

料無人機表演可展港獨特魅力

他提到港府下月開始舉辦的無人機表演，以不同的顏色及圖案，配合新版幻彩詠香江演出，同時每月將在維港上空舉辦一次煙火表演，吸引旅客過夜，「無人機對比傳統煙花新穎，利用科技製造頂級表演效果，以視覺藝術走在最前，展現本港獨特魅力，藉以加強本港的國際聲譽」。

參照外國成功盛事，本港舉辦大型活動或盛事，可跨界別合作，如活動門票、酒店、機票及餐飲優惠套裝，不同行業互相配合推動香港盛事之餘，亦吸引旅客到港，提升人均消費，達到相輔相成的商業效果。盛智文說香港正需要各界聯手，藉啟德體育園落成之機，積極籌備不同的國際盛事。

「香港可給面子」 仍吸引國際品牌

盛智文留意到不少外國旅客對香港觀感較差，例如航空業的運力仍不似預期，旅客要承擔昂貴的機票，本港消費物價又貴，僅少數到港遊客曾體驗各項盛事及這個獨特城市氣氛，「香港作為一個國際金融中心，時尚生活體驗、文化及歷史的匯聚地，這個品牌在國際市場上仍具一定吸引力，亦具投資價值」。他指不少國際及內地零售品牌選擇在香港開設分店，亦因為「香港可給他們面子」。

除「打卡式旅遊」外，部分旅客，特別是內地年輕旅客亦追求「體驗型旅遊」，旨在沉浸式感受本港不同的獨有文化底蘊，尋幽探秘。盛智文認為本港部分商場都較舊及傳統，疫情下內地已取消購買奢侈品的稅款，令昔日來港購物團消失，取而代之是漫步沙灘、行山、感受郊野公園自然之美。

18區各有特色 可推活動表演吸客

「就以中環蘭桂坊為例，旅客除在蘭桂坊路牌下打卡、放到社交媒體上，部分還走到安慶臺一條樓梯拍照留念，因曾有電影公司在此拍攝，成了經典場景，他們希望感受一下電影情節內的情境。」盛智文說，香港很多珍貴資源也可以配合深度遊，例如全港18區各具優勢及特色，可透過活動、表演等，為旅客提供與衆不同的體驗，例如西九文化區結集藝術、教育及公共空間於一身的大型文化項目，透過多元化表演、展覽，擁有嶄新藝術體驗，讓不同年齡旅客更深入認識香港。

（香港怎麼辦）