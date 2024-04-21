翠林住戶收假授權書 警拘兩黑漢 法團稱非居民

警方3月7至10日接獲兩宗報案，將軍澳翠林邨有居民發現信箱有懷疑偽造的業主授權書，案件由將軍澳警區重案組人員跟進。警方4月19日在秀茂坪及黃大仙拘捕19及20歲男子，據悉兩人有三合會新義安背景，並非翠林邨居民，負責將授權書放入居民信箱，警方正調查二人動機。

時值法團換屆 牽涉一半大廈

翠林邨法團主席冼雄輝向本報表示，3月7日凌晨保安發現有人向居民信箱投入文件，阻止不果後報警。他稱，屋邨共8座大廈，事件牽涉其中4座，但非每戶都收到假授權書。他說，授權書需要放到相關收集箱，再經核實才有效，故不清楚將假授權書放入信箱的作用，自己亦無見過該批假授權書。他表示，管委會換屆選舉3月10日舉行，自己與大部分委員連任，大會過後警方收走所有授權書調查。對於屋邨保安情况，他說當日有保安在場，亦有閉路電視拍攝整個過程及涉案者，稱兩人「生面口」，相信並非邨民。

前關注組成員：昔曾現冒名授權書

前翠林邨關注組「翠家」成員陳先生（化名）表示，過去曾出現已逝世業主授權書，警方拘捕一人，但放入信箱則屬首次，不清楚涉案者目的。他稱3月業主大會亦有居民反映「假授權」，但有份參選的主席有權判定授權書有效性，已向區議員求助及了解選舉合法性。

租置屋邨翠林邨2022年爆出1.7億元維修工程爭議，業主質疑法團未有採用旨在減低圍標風險的「招標妥」，在房屋署投票下，最終通過使用「招標妥」。