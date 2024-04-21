張宇人：煙火惠兩岸餐廳 黃家和：內地不新鮮

張稱將商推優惠

張昨出席商台《政經星期六》稱，去年7月1日及10月1日飲食業均推出優惠吸客，正研究會否在黃金周推出同樣優惠。

旅發局籌辦的每月煙火表演，首場5月1日上演。張宇人稱煙火雖較小型，但兩岸均可看到，仍具吸引力，「大家都會開心」；而煙火表演多做無妨，「最重要（是）有效果以及能吸引人流」。

黃家和則表示，內地旅客如跟旅行團來港，旅行社多與指定食店有業務合作，不會到其他餐廳；至於自由行旅客，不少期望體驗地道生活，會選擇較大眾化茶餐廳或快餐用膳，「去到邊食到邊」，毋須到高級食店。

黃：消費模式轉 貴店難吸客

黃又認為食店或為旅客提供優惠，但不會太多，認為本港不可依賴價錢吸引客人，舉例以性價比計算，鄰近的廣深等地一定較本港更多優惠及選擇，認為業界需尋找其他突破點。

針對煙火表演，黃家和認為內地城市的煙火表演規模或較本港更大，舉例廣州珠江新城便有類似的煙花表演，雖然同意旅發局或可藉此令旅客感到「被迎接」，但不認為會有旅客因煙火來港。