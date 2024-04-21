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港聞

港聞二

旅界料五一80萬內地客 過夜佔半 憂過關太久趕客

【明報專訊】內地「五一黃金周」長假期將至，以往均有大量內地旅客訪港，旅遊業議會及旅遊界立法會議員姚柏良預計，整個黃金周約80萬內地旅客訪港，較去年增三成。旅遊促進會總幹事崔定邦則分析，過夜與即日來回的內地客約各佔半。姚柏良與崔定邦關注旅客過關安排，尤其港珠澳大橋交通，姚冀政府讓旅客過關時更暢順，崔憂等候過關時間長影響觀感，令旅客因此不再到港。

稱青島西安自由行後客量可觀

今年黃金周內地共5日假期，為5月1至5日，旅議會稱每逢內地長假期旅行團數目相對較少，估計黃金周期間約800團，共涉2.8萬旅客。旅議會總幹事楊淑芬昨回覆本報查詢稱，假期僅得5日，相信內地旅客會選擇短途，本港應為其中一個首選地點，尤其3月新增兩個自由行城市西安和青島，相信本港具吸引力。

姚柏良：上周偕政府商大橋香園圍

姚柏良昨出席商台《政經星期六》稱，業界對今年黃金周充滿期望，開放青島及西安為自由行城市後旅客升幅可觀，但估計黃金周客量不會突然爆發。他亦關注旅客過關安排，稱業界在接待訪問做了很多工夫，上周已與各政府部門開會溝通，特別關注很多旅行團入境的香園圍口岸，以及離境多用的港珠澳大橋，希望旅客過關時不用排很長時間。

崔定邦預料，內地來港約80萬旅客中，過夜與即日來回約各佔半，「有一半或多一點會過夜」，估算每名過夜客平均每人在港可消費約6500元；又認為酒店訂房應「爆滿」，「算一算80萬的旅客，我們只得8萬間房」，而有訂不到房或需即日來回的客人亦屬正常。

崔亦關注過關問題，未知運輸署等部門如何處理，但以往長假期港珠澳大橋多次出現等候金巴的人龍，同意姚柏良謂等候時間過長，認為運輸署應聯絡跨境直巴公司加班，亦要求金巴加強服務，批評等候過關時間長影響觀感，「大家都怕了」，或會成為旅客不到港的原因。

黃家和料離港者較訪客多

有經營酒店及旅遊等業務的金百加集團主席黃家和估計，雖然有旅客或因酒店價貴而即日來回，但酒店入住率應可達九成。他亦預計黃金周每日來港人數約15萬至16萬，但未回復至疫前約20萬水平，整體而言80萬旅客訪港對市道有幫助。

不過，黃家和估計黃金周期間整體離港人數仍較訪港旅客多，他稱平日每日約15萬至16萬港人北上，但周末時離港人數會升至每日約30萬。

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