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港大遊客新規 曾違法違規禁入 須實名網上預約 禁商業拍攝自媒體直播

【明報專訊】香港大學近年成遊客「打卡」熱點，校方日前公布首階段遊客分流措施，自5月1日起參觀校園的遊客須預先實名登記。「港大遊客參觀須知」列出8個被禁止進入校園的情况，當中包括「有違法違規紀錄」會被列禁入名單，同時列出18項「參觀守則」，例如禁止在未經當事人同意下拍照；未經批准不可在校內組織集會、快閃、商業拍攝、自媒體直播等。

公衆假期毋須提前登記

早前有港大學生問卷調查發現，近九成師生認為「打卡」人潮很滋擾。港大上月底公布5月1日起分流遊客，包括分階段落實校園導賞團。校方前日公布措施詳情，周一至周六上午8時至下午6時半期間參觀校園的遊客，必須提前在港大網上平台登記，使用真實姓名和電郵地址預約，取得入場二維碼後，通過指定地點進出港大校園；其餘時間包括公眾假期到訪則毋須提前預約，獲邀者、核准服務提供者和社區用戶進入校園的安排維持不變。

每節兩小時 最多提前14天預約

每節參觀時段為兩小時，設名額上限，按登記平台的預約須知，最多可提前14天網上預約，每14天只可預約一次；預約者最多可為同行另外3人預約，需在預約當日一同進校。

本報昨午登入平台，只有5月2及3日可供預約，未幾已滿額；校方公布及平台均未有提及名額數目。港大早前表示，將視情况調整參觀時段安排及名額，個別日子的特別安排將另行公告。

8情况禁入 18守則涵儀容端莊

港大亦為到訪遊客制定參觀須知（部分見表），其中在指定8個情况下會被禁入校園，包括攜有動物、有違法違規紀錄、意識不清或行為舉止可疑、有其他可能影響校園安全和秩序的行為等。校方同時制定18項「參觀守則」，首項守則為「在校內參觀時，請儀容端莊、舉止文明，請以禮相待、尊重他人」，其他包括禁止大聲喧嘩；禁止在校園內奔跑；禁止隨地吐痰及丟棄各種垃圾；禁止阻塞行人路；禁止在校內的道路和隧道逗留、打鬧、拍照等。

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