抵港汽車輪圈藏大麻花 值2300萬

拘司機 首4月檢獲量達去年全年一半

關員4月5日在葵涌海關大樓檢驗一批由美國經海路抵港、報稱汽車零件的18箱貨物，每箱各有一個汽車輪圈，貨物經X光機檢查時顯示影像可疑，經檢查後發現內藏共100公斤大麻花。海關及後展開監控遞送行動，4月8日在葵涌一個物流儲存倉，拘捕前往取貨的36歲貨車司機。被捕男子獲准保釋，案件仍在調查，不排除更多人被捕。

截至4月10日，海關今年檢獲1282公斤大麻，較2020至2022年各年全年檢獲量更多，亦已超過去年全年檢獲量一半。今年檢獲的大麻中，約47%、即約608公斤在市區檢獲，涉及5宗案件，包括2月26日搗破一個物流儲存倉庫，檢獲570公斤；其次為空路，檢獲499公斤，涉109宗案件，包括空運貨物及機場入境旅客。至於海路則檢獲175公斤，包括兩批從泰國海運抵港的寵物食品及木製餐枱貨物，分別藏有40公斤及35公斤大麻花，市值800萬及710萬元。今年累計31人因大麻案件被海關拘捕，包括兩名分別13及14歲少年。

海關毒品調查科毒品調查第二組指揮官郭俊雅稱，近年有地區將大麻合法化，另有人鼓吹大麻並非毒品等，令人誤會大麻無毒害，強調大麻屬毒品，吸食會上癮，長遠影響家庭及人生。