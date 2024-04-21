悅讀周開鑼 「閱讀+」漂書車全港走 新城市廣場焦點展 今續有多場活動

【明報專訊】政府為推廣閱讀，今年起將每年4月23日定為「香港全民閱讀日」，首屆「香港悅讀周」由昨日至28日舉行。香港出版總會舉辦首屆「香港閱讀+」響應，在4月及5月舉辦34項不同類型活動，包括邀請本地、海外作家舉行講座，並每日有「流動漂書車」在全港不同地區的中小學、商場等停泊。政務司長陳國基在昨日的「焦點展覽」視像致辭時稱，香港正發展成為中外文化藝術交流中心，政府會繼續集結政、商、民三方力量，推出更多不同類型文化活動。
發展中外文藝中心 陳國基：續推文化活動
首屆「香港閱讀＋」於4月10日至5月12日舉行，為「創意香港」資助項目，活動之一是由昨日至23日在沙田新城市廣場舉行焦點展覽，以「閱讀的n個理由」為題，其中專家講座邀請不少本地及外地作家主講，包括意大利科普故事系列《好奇水先生》作家及插畫家Agostino Traini、「斷捨離」概念始創人兼作家山下英子、內地作家楊黎光等；英華小學校長陳美娟、香港兵乓球隊總教練李靜等16名嘉賓亦會出席講座推介書籍。
港深城際交流 專區展深圳圖書
展覽約有20場親子工作坊、電子閱讀體驗區，以及展出由深圳出版社提供書籍的「共讀雙城：深圳專區」等。香港出版總會表示，冀深圳專區促進「深圳讀書月」與「香港全民閱讀日」雙向交流，專區內的展品均是深圳當地出版社出品的親子類、科普類、城市宣傳類圖書，以及第24屆深圳讀書月「年度十大童書」。
陳國基致辭稱，「香港閱讀＋」是首屆香港悅讀周和第二屆香港流行文化節節目之一，具雙重意義，政府聯同業界在4至7月，就香港流行文化節陸續推出各式活動。文體旅局署理局長劉震稱，是次港深城際閱讀雙向交流的安排，推動人文灣區建設，亦對本港中外文化交流中心的定位有積極示範作用。