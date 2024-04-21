仁安遭黑客入侵稱未受勒索 衛署促4周內交報告

仁安醫院上周四在網頁稱，上周一早上發現網絡系統遭黑客惡意攻擊。院方昨回覆稱，當日已委託網絡保安專家團隊，檢查及修復系統，成功堵塞漏洞。院方稱，由於立即啟動緊急應變機制，所有病人服務均維持正常運作。被問到事故的成因，院方稱調查仍在進行，所有病人資料一向有適當加密及受密碼保護，至今並無證據顯示有任何病人資料外泄或被盜用。

院方嚴厲譴責任何形式的網絡攻擊行為，並已將事件通知衛生署、個人資料私隱專員公署及警方；由於事件仍在調查，暫未有進一步消息公布。

衛生署昨回覆稱，上周一接獲一間私家醫院通報，有關其網絡系統安全的事件，並即時跟進。據署方初步了解，事件未有涉及病人資料或影響醫院服務安全，署方亦得悉，醫院已將事件通報相關執法部門。

警方上周一接獲田心富健街一醫院職員報案，指發現該醫院的網絡系統異常，部分電腦檔案消失，但未有涉及個人資料，院方正修復系統，遂向警方備案，案件列「雜項」。警方指，就該醫院上周四發布的公告，警方已主動聯絡院方進一步了解事件並提供協助。案件現由沙田警區刑事部跟進調查，暫未有人被捕。

公司查冊網提早昨午恢復

另外，公司註冊處前日表示，在例行工作中發現「電子服務網站」內的電子查冊系統出現「個人資料外泄風險」，暫停電子查冊服務，維修原料今日完成，暫未收到個人資料外泄報告。公司註冊處昨公布，「電子服務網站」內的電子查冊服務已於昨日下午5時全面恢復，惟新聞稿仍未交代事件原因。本報昨下午亦成功登入電子查冊系統。