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G7七國外長指23條損港自由 駐港公署特區政府譴責抹黑

【明報專訊】七大工業國集團（G7）外長在意大利開會後發表聲明，提到香港按《基本法》23條立法通過的《維護國家安全條例》，將進一步侵蝕香港自治、人權及基本自由。外交部駐港特派員公署和特區政府先後發聲明強烈譴責，批評G7的聲明惡意攻擊抹黑國安法及《國安條例》，促有關國家立即停止插手香港事務。

公署：大亂走向大治轉折點

公署發言人稱國安法實施是推動特區「從大亂走向大治的轉折點」，《國安條例》實施更為香港的「雙保險」。特區政府指七國外長與歐盟高級代表以不實和偏頗言論，刻意誤導公眾，又說普通法司法管轄區都制定多部維護國安的法律，斥七國外長和歐盟高級代表卻視而不見、大放厥詞，「是典型的政治霸權和虛偽的雙標」；又稱國家安全得以維護可提供更好的營商環境，《國安條例》不會影響正常營商及與世界各地的正常交流，強調奉公守法者不會誤墮法網。

G7在意大利結束議程後，發表「應對全球挑戰，促進合作伙伴關係」的共同聲明，有關中國的部分提到，七國外長與歐盟高級代表關注本港在實施國安法後，其多元化、公民及政治權利皆受損，《國安條例》更進一步侵蝕本港的自治、人權和基本自由，指出新的《國安法例》將令香港成為更難生活、工作及做生意的地方，並破壞港人維持與外界自由、開放往來；呼籲中國恪守對《中英聯合聲明》和《基本法》的承諾。

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