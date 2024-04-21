謝偉俊fb刊國安「免責聲明」 稱批評為倡改善 無意掀憎恨

謝偉俊截稿前未回覆

本報昨曾向謝偉俊查詢，截稿前未獲回覆。謝偉俊今年初在特首答問會發言時，關注當局高調、高壓執法，施政「親小紅書、遠香港人」，被特首李家超批評謝不應挑撥矛盾，部分用詞令他聯想到2019年「黑暴」時「軟對抗」和「反動力量」。

謝偉俊昨晚上載他早前出席灣仔友好協進會舉辦的國家安全活動，他同時在帖文下方註明，專頁內容「絕無持續發布意圖」，要求網民勿隨便轉載，「否則可能引致嚴重刑事責任」；他同時關閉昨日帖文的留言功能。

早前專頁下架稱非散播恐慌

指讀者轉發或構成持續發布

在23條立法後，他曾以憂慮過往言論被人借題發揮為由，將專頁下架以重新審視帖文字眼。他當時向傳媒稱並非要散播恐慌，而考慮到若讀者看到或會轉發，或構成持續發布該內容，故身為律師的他要審慎處理。

因應23條立法而制定的《維護國家安全條例》上月生效，包括修訂煽動意圖罪內容，煽動意圖之一包括意圖引起對特區憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；若目的為提出改善意見等，不屬於出於煽動意圖。