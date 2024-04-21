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港聞二

謝偉俊fb刊國安「免責聲明」 稱批評為倡改善 無意掀憎恨

【明報專訊】在《基本法》23條完成立法後，一度將facebook專頁下架的選委界議員謝偉俊，昨日在專頁發聲明稱，該專頁內容僅供保存工作紀錄及參考，所有批評旨在提出問題及改善意見，或循合法途徑倡議中央或特區政府制定政策，強調對國家制度、機構，或特區憲制秩序、行政、立法或司法機關產生憎恨、藐視或離叛，「均絕非本人意圖」，並警告「肆意轉載任何違法發布，可導致嚴重刑事後果」。

謝偉俊截稿前未回覆

本報昨曾向謝偉俊查詢，截稿前未獲回覆。謝偉俊今年初在特首答問會發言時，關注當局高調、高壓執法，施政「親小紅書、遠香港人」，被特首李家超批評謝不應挑撥矛盾，部分用詞令他聯想到2019年「黑暴」時「軟對抗」和「反動力量」。

謝偉俊昨晚上載他早前出席灣仔友好協進會舉辦的國家安全活動，他同時在帖文下方註明，專頁內容「絕無持續發布意圖」，要求網民勿隨便轉載，「否則可能引致嚴重刑事責任」；他同時關閉昨日帖文的留言功能。

早前專頁下架稱非散播恐慌

指讀者轉發或構成持續發布

在23條立法後，他曾以憂慮過往言論被人借題發揮為由，將專頁下架以重新審視帖文字眼。他當時向傳媒稱並非要散播恐慌，而考慮到若讀者看到或會轉發，或構成持續發布該內容，故身為律師的他要審慎處理。

因應23條立法而制定的《維護國家安全條例》上月生效，包括修訂煽動意圖罪內容，煽動意圖之一包括意圖引起對特區憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；若目的為提出改善意見等，不屬於出於煽動意圖。

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