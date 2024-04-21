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港聞

港聞二

紅樓3萬呎綠化地 未申請遭剷平 規劃署：如違規會執法 地政署：不違地契

【明報專訊】被列為一級歷史建築的屯門青山紅樓日久失修， 至今仍維修無期。該建築所在的中山公園即青山農場舊址，也是由策劃辛亥革命的興中會人建立，近日有大規模挖掘工程，疑涉受保護的綠化地帶遭未經申請發展，紅樓前方大片荒廢林地被剷平，估計面積約3萬平方呎，位置疑為農場原址的魚塘，場內擺放多部挖泥車。長春社高級公共事務經理李少文表示，青山農場周圍土地大多已被開發，紅樓一帶的綠化地是農場僅餘的「遺址」，若再被破壞，農場就會完全消失，促政府加強保育。規劃署回應稱，倘涉違規，部門會採取執管行動。

明報記者 馬耀森

本報記者上周四（18日）到屯門中山公園，發現紅樓周圍土地被鐵絲網圍封，範圍包括紅樓前方的荒廢綠化地，但該地原有的植被遭剷去，露出泥土，部分土地向下挖掘出一個長方形的坑槽，四周泥土堆起1至2米，有如漁塘的「塘壆」，不過觀察當日未見有工人施工，亦未見有人出入。長春社高級公共事務經理李少文表示，對比1960年代地圖顯示紅樓對出被挖出的巨大長方形坑槽，位置正是青山農場的魚塘。而記者現場所見，紅樓入口的鐵閘被鎖上，並張貼寫上「私人地方，請勿內進，一經發現，將報警處理」的告示。

長春社指昔日青山農場

興中會李紀堂設立

李少文表示，紅樓所在的位置，昔日是青山農場，由興中會成員李紀堂在20世紀初設立，極具歷史價值，但農場大部分土地已發展，如外圍土地被發展成為屯門康樂體育中心及屯門騎術學校等，原來農場的景觀已消失，促政府加強保育，例如將當地列作文物地點，若有違規發展亦應執法。

促政府向地主了解工程目的

紅樓所在的土地大部分由私人持有，李少文說，當地一直面對發展壓力，當中紅樓於2017年險遭清拆，政府為阻止紅樓被拆，除了宣布列為暫定古蹟，亦與紅樓業主達成共識，由業主向政府申請資助維修，惟至今仍未見動工，而周圍的土地卻開展工程，他擔心紅樓最終亦被拆卸，青山農場淹沒於歷史之中。他促請政府向地主了解工程目的，「若挖掘工程為復修漁塘固然是好事，若是破壞應迅速執法」。

規劃署回覆稱，根據紀錄，城規會目前為止沒有接獲有關地點的規劃申請。如調查確認違規，相關政府部門會根據其職權採取執管行動。地政總署稱，涉事地點位於舊批私人農地，在該土地進行土地平整及挖掘工程並無違反地契條款。

業主至今未補維修資助資料

古蹟辦回覆查詢稱，紅樓業主至今尚未提交維修資助申請中所需的補充資料，政府已多次主動聯繫業主跟進其申請，並作出提醒和鼓勵，期望業主盡快回覆及提交相關補充資料。資料顯示，紅樓所在的私人土地為綠化地帶，面積約1公頃，大部分為私人地，當中紅樓所在的地段由睿麗有限公司在2016年以500萬元購入並持有業權至今。該公司董事多年來均為肖俊鋒，最新公司查冊顯示，現時該公司董事是羅燕夢，報稱地址位於屯門；至於紅樓前方的私人地，業權由英裕企業有限公司持有。

古蹟辦資料顯示，李紀堂於1901年建設了青山農場，用作儲存軍械，進行射擊，及接濟因革命運動而逃來匿藏者。隨着廣州新軍起義失敗，興中會骨幹成員鄧蔭南在下白泥良雀坑口（後稱浪濯村）建立碉堡作基地，以補青山農場不足。碉堡於2011年列為法定古蹟，惟紅樓因政府稱沒有經過證實、可信而確切的新資料，足以支持紅樓與辛亥革命直接有關，因此建議應維持紅樓一級歷史建築的評級。

（城市保育）

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