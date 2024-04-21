小天瑜設靈 市民弔唁冀醫療事故水落石出

天瑜的靈堂以白色鮮花佈置，中間放置其遺照，上方橫匾為「永遠懷念」，靈堂內放了比卡超及熊仔等玩具。靈堂兩側放滿親友、社會各界致送的花圈，包括新民黨議員容海恩、民建聯秘書長葉傲冬等，亦有市民以「香港人」及「有心人」名義致送寫上「天不假年 一路好走」及「願你成為一位快樂的小天使」的花圈。

父：fb關注組營運至討回公道

談及愛女離世，天瑜爸爸一度哽咽，「對她來說是一種解脫」，只盼日後天堂再會。他說昨有不少素未謀面的人到場，感謝他們給予很多支持和鼓勵，而醫管局或瑪麗醫院的任何消息、慰問、花圈則沒收到。他說知道與醫管局和解後無法再循法律追討，但自己及市民有權知道真相，希望還天瑜一個公道，「為什麼天瑜那時候手術會出意外，他們沒解釋原因，一直以來拒絕回應，拒絕承認錯誤，令人很失望」。他說facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」將營運下去，直到幫天瑜討回公道。

昨午5時許，陸續有人到靈堂弔唁。家住黃大仙的周女士帶同鮮花前來，她說一向關注天瑜事件，促請醫管局盡快交代真相，並希望天瑜安息，「天瑜我們很多人愛你，你努力，我們大家為你打氣」。駱先生一家從港島前來，稱希望帶女兒「跟天瑜妹妹說聲再見」。他說為天瑜離世傷感，冀藉此機會向其家人表達心意，亦希望公義彰顯，讓事件水落石出，並祝願天瑜家人繼續堅強。