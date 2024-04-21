工聯勞聯清潔職工會 五一不遊行

五一公眾活動

警：未收團體通知

工聯會理事長黃國稱，遊行予人「鬥大聲」感覺，甚至聯想「黑暴」激進手段，強調要「轉型」，最重要是能反映勞工訴求。清潔服務業職工會總幹事杜振豪相信，即使申請遊行亦無法舉辦，原因大家應「心中有數」。

清潔職工會料申請難批

今年是《維護國家安全條例》生效後首個勞動節。去年以個人身分發起五一遊行、最終撤回申請的杜振豪預計，今年舉辦風險更大，故當日改在深水埗擺街站，主要關注垃圾徵費對前線工人影響。他說警方本月初曾聯絡他，了解街站目的及地點，未表示不准擺街站。他認為改以擺設街站方式，受眾不及昔日遊行多。

勞聯：去年五一無遊行

政府有回應訴求

勞聯主席林振昇稱，今年會以其他形式表達訴求，包括舉辦與職安健相關的論壇，以及到政府總部遞請願信。他認為遊行只是其中一種表達意見形式，昔日政府因應較多勞工上街而重視所表達的意見，但以去年為例，即使勞工團體沒遊行，當局亦就《僱傭條例》「連續性合約」規定由俗稱「418」放寬至「468」，反映政府仍積極回應業界訴求。

被問到會否擔心「轉型」後參與者不及昔日遊行多，黃國稱工聯會今年將舉辦一系列活動，包括邀請官員到前線慰問工友、辦座談及交流會、到政總表達倡議等，相信能接觸更多受眾，效果更佳。

警方回覆稱，在接獲主辦單位舉辦活動通知後，會就活動目的、過往經驗及最新形勢等全面評估風險，視乎評估結果採取相應措施。