月薪1.5萬招見習紮鐵 俊和：市場價 工人稱工程減職位少 勞工團體：不排除有公司鋪路輸勞

發展局：續做好輸勞把關

發展局回覆查詢稱，建造業輸入勞工計劃只是輔助措施，紓緩人手短缺，計劃要求業界先按工資及資歷等要求於本地招聘，當證明無法聘請相關本地工人，才可申請輸入勞工；僱主不得以輸入勞工取代在職本地僱員。局方稱會密切監察業界最新人力情况，加強本地培訓及招聘，繼續為計劃做好審批及把關。

要略懂英文 俊和：培訓後可晉升

近日網上流傳勞工處「見習鋼鐵屈紮工」的招聘告示，該職位由俊和建築工程招聘，協助切割、屈曲及紮穩地盤鋼筋，每周6天工作，每天9小時，須持建造業工人註冊證。俊和建築工程表示，相關職位屬「承建商培訓合作計劃」，見習生將在建造業議會監管下接受培訓，按表現可晉升至「中工」及「大工」；招聘會優先考慮本地勞工。

梁敬國稱，行內不少公司缺人，加上技術較佳的從業員高齡化，相信公司會給予合理待遇吸引年輕人入行。至於外勞會否有助紓緩人手不足，他說有待本月完成「建造業勞工需求調查」，取得客觀數據才能分析成效。

建造商會信合理待遇吸新血

政府統計處上周公布，建造業失率由3.9%升至4.1%，屬重災區之一。任職約9年紮鐵工人的阿威稱，本月截至昨日只3.5天有工開。他說現時經濟下滑，工程數量大減，本地就業機會愈來愈少，不少公司以低價聘請本地勞工不果，卻連同交通及膳食津貼等，以多於一倍成本招聘外勞，認為對本地工人不公平。他說不少公司對外勞技術要求低，相反對本地工人有嚴謹要求，卻不願提供合理薪酬，致年輕一輩不願入行。

麥德正說，連同紮鐵及釘板工人，至今接獲逾200人因難找工而求助。他說，公司以不合理薪酬聘請本地工人不果，再改為輸入外勞的情况只是「冰山一角」，相信「重賞之下必有勇夫」，若條件吸引，「為何工人不上班，反而去求職」。他促請政府跟進輸入外勞對本地工人就業的影響，確保本地工人獲合理待遇。

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