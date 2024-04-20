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港聞

港聞二

往澳門內河船檢180萬元乾魚翅

【明報專訊】海關周二（16日）截查一艘疑走私往澳門的內河貨船，檢獲360公斤懷疑受管制屬瀕危物種的乾魚翅，市值約180萬元，暫時無人被捕。

內地或為目的地 調查集團操縱否

海關港口及海域科當日接獲通知，指一艘貨船懷疑走私，隨即展開監控追蹤，當貨船駛近西南面水界準備離開本港水域前，海關區域巡邏船立即追截，終在分流對開截停該艘正前往澳門的貨船，當時船上有8名本地船員，擺滿大批散裝貨物，船員出示的載貨艙單，顯示載有食品、藥劑製品及乾魚翅等，關員檢查時發現當中一批白色麻布袋，懷疑載有約360公斤瀕危物種受管制的乾魚翅，由於船員未能提供該批魚翅的品種資料及出口許可證，於是扣押貨船。

案件由海關有組織罪案調查科跟進，檢獲的乾魚翅經漁護署查核後，懷疑屬於受保護瀕危物種，由於未有人提供相關出口的許可證，海關會遁走私瀕危物種的方向調查，並與漁護署進一步查驗，確定魚翅的品種及來源地。案件仍在調查當中，暫時無人被捕。

海關表示乾魚翅一向為走私到內地的熱門貨物，不排除內地是貨物最終目的地。海關發現乾魚翅先用多層膠袋包裹，再放入麻包袋封口，混入船上其他貨物中掩飾，正調查是否有集團操縱。近期有多宗屬瀕危物種的乾魚翅走私到澳門，已加強情報分析及風險評估。

相關字詞﹕海關 魚翅 走私

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