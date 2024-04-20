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港聞

港聞二

申社福津助要撐政府 孫玉菡：如國慶辦活動不難

【明報專訊】本報上月報道，社署今年首季起更新競投新津助福利服務評分標準，包括新增在過去3年有舉辦或協助舉辦響應或支持政府政策的活動或服務往績要求。昨於立法會特別財委會上，實政圓桌議員田北辰關注相關要求的定義，勞福局長孫玉菡回應說，當局期望有關機構有愛國愛港的承擔，認為要達到有關要求並不困難，例如可在國慶、回歸紀念日辦分享等活動，形式不拘，「最重要有做到」。

購社福處所遠未達標 稱限制多

勞工界議員周小松則關注，當局早年獲財委會批准撥款200億元「購置處所以提供福利服務」，目標購置約120個處所，提供約160個幼兒中心、長者日間護理中心等福利設施，但截至今年2月，項目的實際開支約為2.4億元，僅購置5個物業，質疑有關目標是否仍適用。孫玉菡解釋，購置幼兒中心有相當難度，要符合要求例如場所高度，附近不能有娛樂場所、車房等，令購買速度未如預期。

議員關注抽查高才通學歷否

勞福局：有疑問會再索證明

截至今年3月底，已有約11萬人經各項人才入境計劃抵港；其中「高才通」共收到逾7.7萬宗申請，近6.2萬宗獲批。孫玉菡形容反應非常好，目前正在檢討是否有優化空間。選委界議員尚海龍指出，高才通今年2月只有2911宗申請，遠不及去年同期逾6000宗。孫回應是農曆新年效應，去年剛推出高才通，有「爆發性反應」屬合理。

對於周小松稱有不法分子在網上兜售虛假學歷證明，關注當局有否抽查高才通申請人的學歷。勞福局副秘書長關婉儀回應，入境處收到申請人學歷後，以風險為本原則都會查閱，若有疑問，可要求申請人向畢業院校索取進一步證明如成績表，入境處亦可直接向有關院校查詢，或透過第三方驗證機構查詢。

另外，勞工處去年11月成立11隊「特遣小組」，截至2月巡查659個地盤，發出782張敦促改善通知書、6張暫時停工通知書，並提出345項檢控。周小松關注特遣小組會否恆常化，勞工處長陳穎韶表示，處方有多方面巡查策略，除特遣小組，亦有突擊巡查等，可考慮是否更多使用特遣小組。此外，勞工處計劃下月起將「工傷僱員復康先導計劃」擴至飲食及酒店業、運輸及物流業。

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