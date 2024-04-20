黑臉琵鷺數目趨穩 環團憂科技城毀成果 后海灣全球佔比跌至5.4% 質疑新田填塘需要

黑臉琵鷺全球同步普查2024由香港觀鳥會統籌，今年1月19至21日全球動員逾200名保育專家及義工數算，涵蓋香港、內地、台灣、澳門及日本等11個監測區。其中台灣繼續是全球最大的黑臉琵鷺度冬地，錄得4135隻，按年下跌2.2%，佔全球總數59.2%；其次為內地，錄得共1630隻黑臉琵鷺，較去年增24.7%。

全球3年企穩6000隻以上

后海灣黑臉琵鷺由去年299隻，回升至375隻，但佔全球比率僅5.4%，為歷來第二低。余日東表示，后海灣黑臉琵鷺數量追不上全球升幅，不排除今年回升只是由全球數字上升而帶動；又指黑臉琵鷺數量是濕地質素指標之一，趨勢顯示本港濕地質素在近10年未有太大改善。他分析，后海灣泥灘為內灣，未能靠自然過程增加濕地面積；加上深圳近年發展，改變生態，令黑面琵鷺數目增長受限。

普查亦發現，澳門是黑面琵鷺數量跌幅最大的地區，由去年21隻跌至今年13隻，減幅達38%。觀鳥會估計，因區內棲息地「路氹城生態保護區」被大型酒店、賭場和基建設施包圍，嚴重干擾黑臉琵鷺棲息。余日東稱，本港新田科技城項目需填平近百公頃魚塘，或將步澳門後塵，甚至成為黑臉琵鷺棲息地「遺址」，形容為「今日澳門，明日新田」。

基建毁棲息 「今日澳門明日新田」

觀鳥會透過人造衛星追蹤器記錄，發現一隻環誌編號為「A50」的黑臉琵鷺，在剛過去冬季頻密使用后海灣魚塘濕地，其中3月更有逾四成日子到訪新田魚塘，其他時間頻繁飛往米埔、馬草壟等魚塘。該會又引述漁護署近月公布的《黑臉琵鷺物種行動計劃2024-2028》，指出新田一個魚塘曾錄得181隻黑臉琵鷺，顯示后海灣是黑臉琵鷺種群的重要棲息及覓食地。

余日東憂慮新田科技城工程一旦開展，將會切斷黑臉琵鷺等瀕危水鳥在大灣區僅存最完整的度冬濕地，威脅全球候鳥族群的安全，促請當局重新審視新田科技城是否必要填塘，並確保不減少濕地面積。