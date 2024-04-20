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港聞

港聞二

英國務大臣卓雅敏將訪港 關注人權

【明報專訊】英國政府昨公布，負責印太事務的國務大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）將訪華，地點包括香港、北京、上海和天津，是近年訪港的英國官員中最高級的一員。英方表明，此行將表達關注香港「權利和自由侵蝕」、國家安全法例等人權議題。

據本報了解，卓雅敏在港期間，或與香港官員會面，但不會到法庭旁聽持有英國護照的壹傳媒創辦人黎智英的審訊。

英近年訪港最高級別官員

除英國外，美國財政部負責亞洲及中東打擊反恐資金及金融犯罪的副助理部長Jesse Baker，下周也會來港出席反國際金融犯罪的國際組織論壇。美國財政部負責國際金融事務的助理部長Brent Neiman去年9月也曾訪港，不過行程較低調，並無通知傳媒採訪。

根據英方外交聯邦及發展事務部在公布中引述卓雅敏表示，在港期間，她將提出關注香港的國家安全法律通過及執行，同時會討論到香港和英國之間重要的貿易聯繫。英方早前質疑，香港通過《基本法》23條立法的《維護國家安全條例》，或不符合國際人權公約，中方及特區政府則強烈譴責英方干預內政。

英方：將關注國安法等人權議題

英方表示，卓雅敏在京、港期間將與當局官員會面，並會討論到俄烏戰爭、中東局勢、氣候變化、新疆西藏及香港人權問題等。卓雅敏強調，正面面向北京及香港決策者表達英方立場是正確的做法。

港府昨日未有公開回應卓雅敏訪港。在去年疫後至今，有3名司局長曾訪問英國，包括財庫局長許正宇、財政司長陳茂波及教育局長蔡若蓮。許正宇去年4月訪英時，曾與卓雅敏會面。

無國界記者香港監察籲促釋放黎

卓雅敏在英國國會曾多次代表英國外交部回應香港議題，包括呼籲港府釋放黎智英。在卓雅敏訪華消息傳出後，無國界記者，以及被特區政府界定為反華組織的「香港監察」呼籲，卓雅敏訪華期間表達釋放黎智英的立場。

相關字詞﹕黎智英 卓雅敏

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