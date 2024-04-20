指黎最早提出初選 效美制度合美期望

美政府冀港人用選票 好過暴力示威

針對2020年立法會選舉，陳梓華供稱，黎智英多次表示想舉辦初選，例如於2020年1月，黎表明，若政治素人肯參與初選，他可以協助於傳媒曝光和提供經濟支援。另外，黎亦曾詢問劉祖廸的參選意願。據陳梓華所知，當時尚未有人提出初選。法官李運騰關注，如果未有人提及初選，黎智英口中的初選有何意思；陳回答，黎想學習美國模式，正式選舉前舉行初選。

陳梓華透露，黎智英曾向一間歐洲公司索取初選投票程式的報價，涉及10多萬歐元（約逾百萬港元）。被問到初選資金來源，陳梓華稱黎願意提供經濟支援，「之前有個叫『雷動計劃』，佢都揼過錢出來」。

轉發眾志參選名單 因黎多次談初選

庭上顯示陳梓華和黎智英的WhatsApp信息，陳於2020年2月向對方發送「眾志Alliance」的參選名單，包括前香港眾志秘書長黃之鋒、立法會前議員朱凱廸、「立場姐姐」何桂藍等，稱各人打算不受初選約束。陳梓華供稱，當時收到「風聲」，由於黎多次談及初選，遂把所得的消息轉告黎。陳表示和黎之間有默契，應按照台灣之旅的內容行事，「我個人認為，如果能夠幫到黎智英的話，就會貢獻緊喺反修例運動」。

同年5月，陳梓華與黎的助手Mark Simon會面，Simon稱已和黎聯絡多間傳媒，以協辦初選和舉行選舉論壇，「佢話希望呢啲會變成選舉傳統，可以制衡香港政府」，又稱美方希望以選票制衡政府。

（黎智英案）