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港聞

港聞二

陳：黎盼內地支爆 劉祖廸牽頭實現 冀年輕一代接棒 供劉10萬生活費做「政治明星」

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案昨第63天審訊。控方從犯證人陳梓華提及2020年初在台灣與黎智英見面，同行包括「攬炒巴」劉祖廸。當時黎智英談及利用制裁、集合民怨及不同「板塊」力量達至內地「支爆」，又建議劉善用團隊資源推動針對香港及中央政府的制裁；黎更稱自己「呢代人未必可以實現」，希望由劉牽頭的年輕一代接棒。事後陳梓華向黎稱，劉祖廸及李宇軒均支持「喺國際線上跟隨你（黎智英）的行動」。

陳梓華昨日供稱，2020年1月11日，劉祖廸從英國飛抵台灣。同日，陳與劉及一名林姓「女手足」前往黎智英位於台北陽明山莊的別墅，與黎一同午膳。在會面中，陳提及林有能力聯絡勇武派，又介紹劉與攬炒團隊的活動。其後，黎提出有意栽培劉成為政治明星，可提供政治與經濟界別人脈，並稱「生活上支持佢10千鎊」（即1萬英鎊，約10萬港元），不過黎沒有指明是否每月的生活費。劉沒有接受黎的提議，稱「唔想做政治明星」。黎亦談到初選，例如問劉會否想參選，又稱有意幫助政治素人參選（見另稿）。

黎提出集合制裁民怨等力量

黎又指出，他們赴美會見國會議員的問題，指「老泛民」也可介紹他們認識該些美國議員，毋須「嘥呢啲資源」，因此更重要的是「識多啲枱底人」而非認識「枱面人」。黎形容「枱面人」為美國之行所見面的議員；「枱底人」為政府顧問或能夠規劃國家政策的人物。對於聯絡「枱底人」，黎舉例當社運人士與一些政府人士在年輕時已相識，「十年廿年後」待對方在官場晉升為高級官員後，「呢種關係就十分有用」，例如前政務司長陳方安生與時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）。黎另指聯絡「枱底人」有助與反華政策有關的國際游說。

黎倡聯繫美政壇「枱底人」

陳：藉此影響政策 甚至倒共

黎提及「長遠應該爭取國際認同，由佢哋去做embargo（禁令）、制裁、去向政府施壓。然後我哋要團結唔同板塊，再加埋民間力量，先可以達到支爆」。以陳理解，「支爆」指內地經濟及政治上崩塌；按黎的說法，不同「板塊」指議會、海外組織、街頭力量、國際線及商人，「民間力量」則指「民怨」。劉聽後表示「唔相信真係做到支爆」，黎指「支爆」後是「引入美國民主嘅好時機」，並向劉說「好好利用你有嘅資源、攬炒團隊對你嘅支持」，以推動針對香港與中國的制裁。

及後黎提出4個步驟，首先讓外國政府知道香港情况，然後呼籲他們譴責及關注事件，其後將外國政府的想法告訴香港人，讓港人知道「外國政府冇離棄或者忽視佢哋，同埋保持大家嘅士氣」，最後透過與「枱底人」建立關係，影響他們對華政策，「影響香港，甚至將來可以推倒中共」。黎更稱，希望由劉帶領的年輕一代接棒。劉向黎表示願意合作，但就攬炒團隊而言，需要與李宇軒商量。會面結束後，當晚陳與劉獲邀與台灣民運人士施明德等晚膳，施向劉說「做政治犯」別心存僥倖，以及應懷有犧牲精神（見表）。

劉祖廸李宇軒國際線願跟隨黎

陳續稱，與黎會面後翌日，他與劉祖廸及李宇軒開網上會議，確立由劉作為「攬炒」路線的精神領袖、李做國際游說、陳負責「議會線」聯絡政治素人。「攬炒」即是向政府表明若拒絕回應市民訴求，須承受代價，常用「If we burn, you burn with us」的口號，實踐「攬炒」方法為推動制裁。會議結束後，陳向黎稱，李與劉均同意「支持喺國際線上跟隨你嘅行動」。同月底，陳向黎表示，劉「唔想打議會線」，但在國際線上會「全力開火」。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）

相關字詞﹕國際線 劉祖廸 陳梓華 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 黎智英案 港區國安法

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