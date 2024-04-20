李寶安：林百欣喪禮 二房不想三房戴孝

李寶安稱，2004年12月老闆林百欣簽遺囑前，李於同年8月就資產分配向老闆「攞貼士、摸底」，商討後得悉他欲將地產娛樂業務交由林建岳承繼，鱷魚恤的製衣生意交予林建名。老闆與二太余寶珠有孫兒生肖屬雞，故把金雞廣場送給余，上海的物業則給予在當地工作的林建康。李稱，老闆因應4名妻兒原有身分分產，意思是「每人有一朵鮮花」，此後主要分配「無變過」。

建議遺囑列提挑戰失資產

當年李得悉遺囑可列明提出挑戰的受益人會喪失資產，以免爭拗和保障死者。李說本港一個大家族亦採用這做法，遂建議加入條款，並提醒老闆寫清楚遺囑，簽署後着4人在表格加簽。

三房一方指出，林百欣同年6月精神紊亂及被診斷患腦退化症，李稱不知道、「聽都無聽過」，憶述當年老闆反應較慢，但溝通完全無問題。對於涉及三房名下公司的糾紛，李認為老闆已將貸款當作分予他們。李又說，三房兒子林偉鈞曾在公司表示看好日本股票，除非地震不見得會下跌，後來李獲悉林偉鈞「好似抽走老闆啲錢」，自此沒見過他到公司。

稱未聞老闆腦退化

貸款當分予三房

同年12月3日，林百欣在九龍塘寓所簽立遺囑，李稱各人圍桌而坐，有兩名疑似醫生問老闆是否認得李，老闆回答「佢同我計數」，兩人沒表明是做測驗，冷不防多次提問惹怒老闆，使他不悅，家人和律師臉有難色，並請兩人離開。

翌年2月林百欣病逝，三房代表稱，李在喪禮上替余寶珠羞辱三房。李供稱當時現場有很多記者，余一方擔心發生衝撞對罵，且余不覺得三太是林百欣的真正妻子，於是安排李維持秩序，他有禮地招待三房。被問及余將三房排除在外是否不想他們承繼遺產，李重申遺囑是林百欣訂立，喪禮是余家舉辦，不能相提並論。法官追問下，李表示自己只傳話，故沒向三房解釋原因，又稱「我係同情阿Pearl（林明珠）佢哋，我覺得可以柔和啲」。李作供完畢，下周一（22日）預料傳召麗豐高層何榮添作供。

【案件編號：HCAP 4/11】