城大獲准東莞辦校 9月開學 開4本科10碩士課程 集中科技領域

每年學費暫定11萬人幣

城大表示，開辦的課程將聚焦電腦科學、人工智能與數據科學、高端電子信訊、生物醫學工程、智能製造、先進材料、新能源、土木與建築工程、數字經濟等領域，首批開設的4個本科課程包括電腦科學與技術、智能製造工程、材料科學與工程、能源與動力工程，另設10個研究生課程包括電子資訊工程學、機械工程學、生物醫學工程等。

國家教育部網頁顯示，城大（東莞）本科生可按國家相關規定招收內地生、港澳台生及國際生，研究生則可校本決定，招生標準不低於城大在港收生。

首5年在校生不逾3455

至於收生人數，在2024至2028年首階段，在校生不超過3455人，當中本科生不超過2360人，研究生不超過1095人，第二階段2029至2033年，在校生不超過6000人。

記者在該校的本科生招生諮詢群組所見，研究生招生群公告指博士課程擬收生30人，學制為「2+2」模式，即兩年在港就讀，兩年在東莞；授課型碩士擬收420人，兩年制課程皆在東莞；7月30日截至申請。

城大（東莞）校園選址松山湖科學城，一期校園今年初啟用，二期校園工程預計2026年完成。目前已有4所本港大學在內地開校或即將開校，另外港大、都會大學、理大仍在籌備階段（見表）。