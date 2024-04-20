濫收水費新罰則生效 業主繳完始可收租戶錢

賦權水署差估署互通資料

條例本月10日獲立法會通過，除提高濫收水費罰則，亦賦權水務署可要求相關者提供資料或文件，包括水費收據或付款記錄，任何人無合理辯解而不遵從有關要求即屬違法，可罰款1萬元；而在指定限期後仍未提交所需資料，往後每日額外罰款1000元。

條例亦賦權水務署及差餉物業估價署互通資料。有關部門已敲定處理濫收水費個案時互通資料的機制，可更有效巡查及處理部分過往未能跟進的個案。發展局發言人建議分間單位業主為租客安裝水務署獨立水表，使租客可按水務署發出的獨立水費單自行繳費，業主亦可免除計算水費攤分Ａ麻煩。

另外，條例要求收取水費者須在有關款額支付起計7日內，發出包含指定內容的收據，並備存收據副本兩年。違例者一經定罪，可罰款1萬元，相關要求將於7月19日生效。