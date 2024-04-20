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港聞二

青衣船廠起火 蔓延鄰廠兩貓狗焗死

【明報專訊】青衣担杆山路一間船廠昨晨發生火警，火勢蔓延波及毗鄰另一船廠，消防接報到場開喉灌救，在火場救出多隻被困貓狗，其中兩隻屬相鄰船廠的貓狗疑被濃煙焗死。火勢個多小時後救熄，事件中無人受傷，初步起火原因無可疑。據悉，船廠內一輛私家車疑首先起火，原因仍有待調查。

火頭疑私家車 東主促查縱火

起火船廠東主威哥表示，事發時廠內無人，途人經過發現起火，廠內機器全關掉，存放的3輛私家車亦非電動車。他認為起火太快，「諗唔明點解起火」，促警方調查自然起火或有人縱火。他自稱曾是江湖中人，現從事正行生意，約3年前頂手船廠接辦工程之餘也方便維修自己生意的船，投資約2000萬元，暫時沒法估算損失，稱原欲出售船廠，但市道不佳。據了解，東主綽號「大隻威」為屯門新義安頭目，2021年船廠開張時，在場有醒獅表演及開張派對活動，Ｏ記探員到場共發出62張限聚告票。

昨晨8時許，青衣担杆山路82號一間船廠起火，大量濃煙冒出升上半空，消防接報列作二級火警，動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救，消防輪亦在對開海面協助撲救，一個多小時後救熄。起火船廠內最少3輛私家車被焚毁，鐵皮結構及欄杆燒至變形彎曲。相鄰受波及的船廠則主要是閣樓辦公室受影響，玻璃碎裂，有物品燒焦，地下滿佈積水，職員正點算損失。

青衣消防局高級消防隊長梁灝瑜表示，起火船廠面積30乘20米，包括地面及兩層閣樓，火勢蔓延至另一船廠，面積亦為30乘20米，約30人自行疏散，消防在場內發現一貓一狗明顯死亡，另外救出3隻狗及一隻貓，已交由愛協處理。梁稱，船廠屬金屬結構，火勢蔓延快，消防前後包抄兩廠房灌救，暫未能確認起火源頭，起火原因調查中。

相關字詞﹕船廠 火警

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