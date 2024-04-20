選管會倡改善區選提名 冧機跟進 建議新設委會負責首重把關

去年12月區議會選舉當晚，電子選民登記冊系統故障，專責調查小組今年1月發表中期調查結果，稱事件起因系統改動後未充分及全面荷載測試，以及選舉事務處未向「三重確認制度」中第二、三重充分表述系統改動的影響及風險。

有無人需負責 交行政當局跟進

昨日公布的選舉報告書再交代事件，提出改善建議，加強系統開發及管理的「三重確認制度」，稱選舉事務處技術團隊既負責第一重監督功能，又負責另外兩重評審的聯繫轉介，「角色上實有衝突之嫌」，未必能客觀持平就系統改動合理評估，建議技術團隊日後繼續負責系統的日常維護維修及改善升級等工作，確認制度的第一重功能則交由新成立的「核心系統開發及維護委員會」負責（詳見表）。至於事件中有否個別人員要負責，報告稱交由行政當局按既定程序跟進。

是次區議會選舉更改了提名機制，參選者須獲三會（分區會、滅罪會及防火會）各3個提名，民主黨、民協、新思維等政黨擬參選人未獲足夠提名；建制派實政圓桌亦只有一人獲足夠提名參選，召集人田北辰曾建議政府修例，讓有意參選者向三會當面介紹政綱。

引投訴稱難觸三會 判辭謂有改善空間

選管會報告稱，現時已有合理渠道讓有意參選者接觸三會成員爭取提名，有9個政治團體或組織可向選舉事務處索取有選民全名、地址的三會選民登記冊摘錄，其他人亦可聯絡各區的三會秘書處要求聯絡有關選民，秘書處處理共382宗轉介請求，但引述有意見認為安排不足，亦有人向選管會投訴未能接觸三會成員，甚至就提名機制申請司法覆核。

報告引述法庭就司法覆核的判辭稱，參選人若不透過三會秘書處可能無法聯絡三會成員，是否回應聯絡請求，完全視乎三會成員，認為或有空間可改善，故選管會因應法庭意見及部分擬參選者的經歷，建議政府可研究改善安排。本報向政制及內地事務局查詢會否研究改善，截稿前未有回覆。

2%無效票 相若2021立選

另外，報告書顯示，地區直選的無效票有23,914張，當中有11,360張「白票」；選舉委員會界別有8張無效票，無「白票」。翻查資料，2021年立法會選舉的無效票有27,453張，當中有14,561張「白票」。