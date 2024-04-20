旺角CCTV告示二維碼變大 警首翻看片段破案

手機順利掃 位置續高2米

其中兩支裝設閉路電視的燈柱位於西洋菜南街及豉油街交界，以及花園街近煙廠街，燈柱原只貼上一張藍色A6尺寸告示，現為兩張，朝向不同方向，位置則仍高逾2米。新告示同樣有警徽、「閉路電視運作中」字句，二維碼則放大至佔告示面積約三分之二，手機可順利掃描，由之前連結至「於罪案黑點安裝閉路電視計劃」解說文件，改為連結至警方相關網頁，內容與原本文件一樣。

警方稱，計劃仍在測試階段，會持續檢視安排及成效；現掃描二維碼可連接至警務處網頁，市民可按網頁聯絡方式向警方查詢。私隱公署稱會與警方保持溝通，確保《私隱條例》規定獲遵從。

黑幫糾紛 3人涉管有仿製火器被捕

另外，警方前日起一連兩日拘捕3名男女，涉在旺角以仿製槍追收15萬元賭波債。旺角警區助理指揮官（刑事）署理警司謝于毅稱，前日下午5時許接報，一名男子於亞皆老街及通菜街交界持槍狀物，沿洗衣街向快富街方向行走。警方派出西九龍衝鋒隊及反恐特勤隊到現場戒備及搜捕，旺角警區刑事部接手調查。

警方調查發現報案人與疑犯認識，疑債務問題不和，當日疑犯與一男一女乘的士到旺角，遇上報案人，雙方爭執，追逐間疑犯疑3次展示槍狀物。

警方翻查新設閉路電視系統，鎖定疑犯與兩名同伙樣貌和逃走路線，前日及昨日拘捕3人並檢獲一支仿製槍。其中一名37歲男子涉嫌「管有仿製火器」，另一37歲男子和33歲女子則涉嫌「協助管有仿製火器」。謝說，涉案手槍性能有待專家檢查，目測似玩具性質；3人相信屬同一團伙，事件涉黑社會糾紛。