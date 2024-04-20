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港聞

港聞二

灣區手記：阿伯除口罩 ／文：尚東美

【明報專訊】早前浸大傳理系安排一次大亞灣核電廠之旅，雖然無法參觀核電廠的生產範圍，但也獲中電人員講解不少核電知識。只是筆者貪心，嫌時間太短，那些科學家和工程師或要窮一生去鑽研的核電知識，僅兩個小時的解說就想融會貫通，實在困難。

同行師生閒談，不約而同提及看地圖標示，大亞灣應在惠州，但核電廠位於深圳大鵬新區，為什麼大鵬的核電廠要叫大亞灣核電廠？於是忍不住翻資料，原來大亞灣是指深圳大鵬半島、惠州惠陽的鐵爐嶂和惠東稔平半島環繞而成的海灣，因此座落大鵬半島的大亞灣核電廠也是名正言順。

大鵬半島位於深圳東部，所以當日旅遊巴是經蓮塘口岸過關，也是筆者首次走該關口，作為最新陸路關口，蓮塘設備之新，其他關口無法比擬，尤其是自助閘機靈敏度甚高。只不過新也好舊也罷，對老人家來說都是高科技。

話說當日過關，排筆者前面的老伯入自助閘機後，顫巍巍地將右手拇指按在驗指紋位置，但見閘機頂亮起紅燈，顯示驗證失敗。老伯顯得有些緊張，改用左手拇指再試，然而紅燈續亮，老伯不明所以，於是嘗試兩手拇指擠着一起驗，結果還是一樣。此時，老伯看到閘機前還有個鏡頭，二話不說攤開兩隻手掌就按上去……此時，一名入境處職員經過，瞄了老伯一眼，輕描淡寫地說：「阿伯除口罩。」然後閘門就打開了。

文：尚東美

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