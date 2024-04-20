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港聞二

九市速遞：粵對港進出口首季按年增14% 外貿總值創11季新高 9市佔96%

【明報專訊】海關總署廣東分署周二（16日）公布，今年首季廣東對香港進出口總額2520.4億元（人民幣，下同），按年增14.1%，是2021年第三季以來最好表現。當中，「東莞–香港國際空港中心」啟用一年以來，進出口貨值突破38億元，總貨運量逾4300噸。

東盟3244億最多 年增5%

海關總署廣東分署副主任張柯在記者會稱，廣東首季外貿進出口2.04萬億元，按年增12%，增速高出去年第四季10.2個百分點，創11個季度以來最好表現；當中出口1.31萬億，年增9%，進口7311.4億，年增17.6%。張表示，灣區內地9市進出口總值1.95萬億元，增長11.7%，佔廣東外貿總值95.7%；廣東對主要貿易伙伴的進出口總值均保持增長，對第一大貿易伙伴東盟達3244.2億元，按年增5.3%，對香港、歐盟、美國、台灣分別增14.1%、3.7%、8%和11.5%。

張稱，廣東首季對香港進出口2520.4億元，按年增長14.1%，增速按年升13.2個百分點，按季升16.9個百分點，是2021年第三季以來最好表現。他提到，南沙、蛇口、鹽田等樞紐，香港貨物平均堆存期縮短近70%，以深圳前海綜合保稅區為例，採取「全國攬貨、前海集聚、香港直飛」出口模式，去年運輸貨值逾21.7億元；貨物在南沙口岸「一站式」通關後運至廣州、深圳機場出口，減少物流管理成本30%。

莞港空港中心啟用一年

物流時間成本省三成

黃埔海關副關長鍾聲亦稱，「東莞–香港國際空港中心」去年4月18日啟用，截至本月14日，進出口貨值已突破38億元，總貨運量逾4300噸，已有359間企業開設進出口業務，商品種類擴展到447種，貨物發送至48個國家及地區，共97個海外機場，物流時間和通關綜合成本節省約30%。

海關總署廣東分署推出多項貿易便利措施，包括設立跨境科研物資正面清單和生物醫藥研發用物品進口「白名單」監管試點、推行粵港澳「一單兩報」改革，企業「錄入數據必填項」大減80%以上；當局並與香港食環署實施聯合風險監測、採信內地海關結果，供港生乳從申報到通關由72小時減至6小時以內。

明報記者

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