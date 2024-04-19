綠置居暫收表逾5萬份 新申請料超上期

「綠置居2023」推售2359個位於長沙灣的麗玥苑單位、「綠置居2020/21」及「綠置居2022」未售出或因買賣協議撤銷而收回的單位，以及新一批租者置其屋計劃回收單位。房署發言人回應稱在簡化申請安排下，今期有約3.5萬份由「居屋2023」保留至「綠置居2023」綠表申請，另有約1.4萬份網上遞交的新申請，惟紙本新申請需經屋邨辦事處初步核實資格，才送交綠置居銷售小組登記，加上日內仍會收到郵遞申請，故最後申請量仍在點算。

發言人稱「綠置居2023」預計在2024年第二季攪珠，房委會屆時會公布最終申請數字。

翻查資料，「綠置居2021」推售鑽石山啟鑽苑，吸引破紀錄的約7.2萬份申請，其中新申請達4.2萬份；「綠置居2022」接獲6.2萬份申請，新申請有1.7萬份。今次新申請暫錄約1.4萬份，消息稱最終或超1.7萬份。

招國偉：今期市區屋苑大單位受歡迎

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉表示，今期綠置居有大面積單位，加上位於市區，對接獲新申請較上期多不感意外，因申請期間他亦接獲不少市民查詢麗玥苑資料，而逾600呎市區單位售價毋須500萬元亦具吸引力。惟他認為受樓市和經濟環境因素影響，對今期不能打破7.2萬份申請的紀錄感可惜。