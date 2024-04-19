官指帶頭「完整參與暴動」 認罪白衣人囚4年7月

暫委法官鄧少雄表示，被告鄧兆雄（現年43歲）參與整場暴動，首先與其他白衣人進入元朗站，在非付費區叫罵、挑釁黑衣人離開付費區，例如稱「過嚟吖」，又用藤條威嚇黑衣人。被告其後再跳入付費區襲擊一男，曾招手示意白衣人入閘，有一定帶頭指揮的行為，其後再與白衣人追上月台持藤條罵車廂內的人。

求情稱案件延誤 官：控方睇片逾1000小時

法官引述同級法院其他7．21白衣人暴動案判辭，暴動罪和串謀傷人罪均以7年為量刑起點，被告認罪獲減刑1/3，另因過往曾做義工再獲1個月扣減。辯方求情指本案涉延誤，警方2022年2月才初步辨認被告身分，翌年2月才向律政司索取法律意見，同年7月拘捕被告。

法官不接納有延誤，稱控方有逾1000小時的片段需觀看，調查和索取法律意見的過程正常合理，辯方亦無證明被告調查期間已更生，故無其他減刑因素，判囚4年7個月，兩罪刑期同期執行。有旁聽者散庭後指「出咗嚟個幾鐘要7年？」、「襲警都唔使咁耐」。

餘下被告王浩昇（28歲）及鄭文傑（43歲）否認控罪，排期明年1月13日開審；吳偉德（38歲）未決定答辯意向。

【案件編號：DCCC 932/23】

（反修例風暴）