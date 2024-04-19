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橙櫈對坐波波扶手 黃頭紅磡「埋站」 三代列車同堂 明起預約參觀

【明報專訊】為慶祝港鐵服務市民45周年，港鐵於紅磡站舉辦「站見」鐵路展，展出東鐵線第一代電氣化列車「黃頭」、中期翻新列車「烏蠅頭」及56號柴油電動機車「杜利華號」，參觀者可登上前兩者「打卡」。鐵路展下周六（27日）起開放，市民明日（20日）起可在網站預約免費參觀（見表），暫定展出至今年底。有鐵路迷稱再次看見「黃頭」感興奮，車廂設計以至澄黃色燈光令他重拾年幼時的乘車回憶。

紅磡站內三大展區分別展出3款列車及部件，以及不同年代鐵路員工的藏品。英國製「黃頭」列車於第三展區「下一站…回憶」展出，黃車頭配白車身，一條亮眼紅線印在車身。走進車廂，抬頭可見行車路線圖列出「旺角」而非「旺角東」站，各個球狀扶手驟看高低不一，車內仍見「嚴禁飲食」等標語，並展示當年九廣鐵路一幅提醒乘客忌「充老細」不付費入閘的廣告板。

港鐵職員表示，車廂設計處處藏心思，舉例靠近座位上方的扶手較短身，以免碰撞乘客，同時亦迎合不同人的身高需求，列車昔日亦設洗手間及行李卡，乘客可額外付費託運行李；隨着鐵路服務需求日增，中期翻新變成「烏蠅頭」後，每節車廂較「黃頭」增加兩道車門，方便上落。

獲邀參觀的鐵路迷、社交平台專頁「火車未到站」創辦人紀俊安表示，展覽中「黃頭」最深刻，因退役後只公開展出一兩次，車廂澄黃色的柔和燈光和擺設令他重拾小時候的乘車回憶。他認為列車的橙色座椅最具特色，有八九十年代「老香港」情懷，與現時現代感的金屬色座椅不同。他認為展覽長期開放有助推廣本港文化及旅遊。

同場兩區展昔日鐵路設備伙計珍藏

第一展區「鐵路解碼」則主要展示信號燈、列車結構及鐵路標記，包括昔日月台的機械翻頁顯示屏及「瑞士國鐵鐘」和「雷達鐘」。第二展區「鐵路歲月」則展出不同年代鐵路員工的珍藏，其中退休鐵路員工李兆祥捐出1980年代的香港地下鐵路公司薪酬通知書。李說，那是入職行政部辦公室助理後人生首份糧單，見證他踏出社會及加入港鐵40多年的時光，參觀者可從手寫糧單上千餘元的工資，體會時代變遷。

「站見」鐵路展下周六起逢星期六、日及公眾假期開放，免費入場，每日5場，每場參觀時間75分鐘、上限約100人，訪客可獲贈復刻版車票卡一張。網上預約先到先得，成功登記者會收到電郵確認。

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