明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

1.8億元維修工程圍標 廉署競委拘20人 涉屋苑工廈商住樓 消息指「俊豪建築」涉案

【明報專訊】競爭事務委員會與廉政公署周二（16日）起一連兩日採取首次聯合行動，搗破一個新冒起的樓宇維修工程貪污及圍標集團，共拘捕20人，其中包括集團主腦及骨幹；涉案人及公司涉嫌行賄受賄及從事反競爭行為，藉此操控維修工程招標程序，誇大標價，協助與集團有關的承辦商取得工程及顧問合約，總值約1.8億元，並涉嫌操控監督維修工程及發放工程費用。據了解，涉事公司之一是「俊豪建築工程有限公司」。

被捕人士包括17男3女，介乎36至70歲，包括工程承辦商和顧問、中間人、業主立案法團成員及物業管理公司職員，涉嫌違反《防止賄賂條例》第9條及《競爭條例》的「第一行為守則」。競委會與廉署相信相關集團已被瓦解，調查繼續，不排除再採取執法行動。

有項目涉逾百萬賄款 半數工程合約未批出

案件涉及港島一個住宅屋苑和一個商住樓宇，以及4個新界住宅屋苑和工業大廈的多項維修工程項目，個別合約金額介乎數百萬元至數千萬元。個別項目懷疑涉及賄款逾100萬元，其中一半涉案維修工程合約仍未批出，其餘維修工程則早於調查前已開始。

行動人員根據法庭手令搜查約40個處所，包括多間工程承辦商、顧問公司和物業管理公司辦公室，以及涉案人士住所等，檢走多項證物，包括多部電腦及手提電話，以及與樓宇維修工程相關的招標文件等。

競委：有人拒交資料 違《競爭例》刑事罪

競委會表示，曾要求有關各方交出文件和資料，個別人士拒絕提供，妨礙調查，涉違《競爭條例》第52條及54條訂明的刑事罪行，將會跟進。

消息指出，「俊豪建築工程有限公司」是涉事公司之一。本報昨日以電郵向俊豪查詢，截稿前未有回覆。翻查俊豪官方網頁，該公司1995年在港成立，前身是「達浚建築工程有限公司」，在已承接及進行中的工程中標價總值逾3億元。公司提供大廈維修、外牆翻新、設計及環境規劃等服務，包括2022年5月分別為本港主題樂園及香港國際銀行數據中心承辦的「加建車棚設計及施工一體化」項目等。

廉署表示，早前接獲市民舉報涉及樓宇維修的貪污投訴，調查後發現涉案貪污及圍標集團，並揭發該集團涉及其他屋苑或樓宇的維修工程。競委會則早前接獲情報，指有涉案公司於多個樓宇維修工程從事反競爭行為，經跟進後，有合理因由懷疑有關項目已成為合謀的目標，故調查相關個案。

廉署與競委會又稱，會繼續與其他執法部門及相關機構聯繫，確保樓宇維修業的廉潔及公平競爭，保障業主權益。

相關字詞﹕競爭條例 防止賄賂條例 圍標 廉政公署 競委會

上 / 下一篇新聞

撞壆翻滾撼龍門架 車斷兩截3死 兩乘客甫遊泰返港 坐友座駕派手信殞命
撞壆翻滾撼龍門架 車斷兩截3死 兩乘客甫遊泰返港 坐友座駕派手信殞命
汽車會：太快撞擊點細 非積木車也可劏
汽車會：太快撞擊點細 非積木車也可劏
出馬路為孫拾氣球被輾 婆婆留醫22小時不治
出馬路為孫拾氣球被輾 婆婆留醫22小時不治
撼死車剷行人路3傷1危 司機涉危駕被捕
撼死車剷行人路3傷1危 司機涉危駕被捕
【日月掠影】1993年5月20日：中英會談 尋選舉制度共識
【日月掠影】1993年5月20日：中英會談 尋選舉制度共識
橙櫈對坐波波扶手 黃頭紅磡「埋站」 三代列車同堂 明起預約參觀
橙櫈對坐波波扶手 黃頭紅磡「埋站」 三代列車同堂 明起預約參觀
官指帶頭「完整參與暴動」 認罪白衣人囚4年7月
官指帶頭「完整參與暴動」 認罪白衣人囚4年7月
綠置居暫收表逾5萬份 新申請料超上期
綠置居暫收表逾5萬份 新申請料超上期
1至3月失業率升0.1點重上3% 孫玉菡：仍在低水平 料勞工市場短期維持偏緊
1至3月失業率升0.1點重上3% 孫玉菡：仍在低水平 料勞工市場短期維持偏緊
鴯鶓流浮山嬉水 警持盾戒備
鴯鶓流浮山嬉水 警持盾戒備
甲亢請病假試用期被炒 女子指歧視索償勝訴
甲亢請病假試用期被炒 女子指歧視索償勝訴
高院3官粵法院交流一月 去年起與內地「雙向交流」互訪旁聽審訊
高院3官粵法院交流一月 去年起與內地「雙向交流」互訪旁聽審訊
議員批T4造價貴 運局：類似項目差無幾
議員批T4造價貴 運局：類似項目差無幾
護士赴粵交流 擬半年後推
護士赴粵交流 擬半年後推
鄧桂思服重類固醇 醫生：增乙肝復發風險
鄧桂思服重類固醇 醫生：增乙肝復發風險
三房稱不被視家人 林建岳否認 大狀指當年未告知死訊 林：佢哋有嚟喪禮
三房稱不被視家人 林建岳否認 大狀指當年未告知死訊 林：佢哋有嚟喪禮
李寶安：生意伙伴關心誰接管麗新 二房稱不知
李寶安：生意伙伴關心誰接管麗新 二房稱不知
鄧炳強：未遵辦消防指示 不代表高危
鄧炳強：未遵辦消防指示 不代表高危
CCTV告示被指細 警：二維碼擬放大
CCTV告示被指細 警：二維碼擬放大
指原審兇惡或致施壓 涉發淫照醫生上訴駁回
指原審兇惡或致施壓 涉發淫照醫生上訴駁回
潮行GBA：桂山島一日遊 回望大嶼山 睇景食海鮮
潮行GBA：桂山島一日遊 回望大嶼山 睇景食海鮮
【Emily】6至9月首屆中華文化節 過百場活動 預留2000萬元籌辦
【Emily】6至9月首屆中華文化節 過百場活動 預留2000萬元籌辦
【Emily】恒大商業新聞獎 明報獲兩獎
【Emily】恒大商業新聞獎 明報獲兩獎
【Emily】社區客廳年內加3間 關愛基金撥款7333萬
【Emily】社區客廳年內加3間 關愛基金撥款7333萬
【Emily】歐盟9月換駐港辦主任
【Emily】歐盟9月換駐港辦主任
【Emily】鐵路展勾童年回憶 林世雄仲記得火車滷水味
【Emily】鐵路展勾童年回憶 林世雄仲記得火車滷水味