1.8億元維修工程圍標 廉署競委拘20人 涉屋苑工廈商住樓 消息指「俊豪建築」涉案

被捕人士包括17男3女，介乎36至70歲，包括工程承辦商和顧問、中間人、業主立案法團成員及物業管理公司職員，涉嫌違反《防止賄賂條例》第9條及《競爭條例》的「第一行為守則」。競委會與廉署相信相關集團已被瓦解，調查繼續，不排除再採取執法行動。

有項目涉逾百萬賄款 半數工程合約未批出

案件涉及港島一個住宅屋苑和一個商住樓宇，以及4個新界住宅屋苑和工業大廈的多項維修工程項目，個別合約金額介乎數百萬元至數千萬元。個別項目懷疑涉及賄款逾100萬元，其中一半涉案維修工程合約仍未批出，其餘維修工程則早於調查前已開始。

行動人員根據法庭手令搜查約40個處所，包括多間工程承辦商、顧問公司和物業管理公司辦公室，以及涉案人士住所等，檢走多項證物，包括多部電腦及手提電話，以及與樓宇維修工程相關的招標文件等。

競委：有人拒交資料 違《競爭例》刑事罪

競委會表示，曾要求有關各方交出文件和資料，個別人士拒絕提供，妨礙調查，涉違《競爭條例》第52條及54條訂明的刑事罪行，將會跟進。

消息指出，「俊豪建築工程有限公司」是涉事公司之一。本報昨日以電郵向俊豪查詢，截稿前未有回覆。翻查俊豪官方網頁，該公司1995年在港成立，前身是「達浚建築工程有限公司」，在已承接及進行中的工程中標價總值逾3億元。公司提供大廈維修、外牆翻新、設計及環境規劃等服務，包括2022年5月分別為本港主題樂園及香港國際銀行數據中心承辦的「加建車棚設計及施工一體化」項目等。

廉署表示，早前接獲市民舉報涉及樓宇維修的貪污投訴，調查後發現涉案貪污及圍標集團，並揭發該集團涉及其他屋苑或樓宇的維修工程。競委會則早前接獲情報，指有涉案公司於多個樓宇維修工程從事反競爭行為，經跟進後，有合理因由懷疑有關項目已成為合謀的目標，故調查相關個案。

廉署與競委會又稱，會繼續與其他執法部門及相關機構聯繫，確保樓宇維修業的廉潔及公平競爭，保障業主權益。