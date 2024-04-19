明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

指原審兇惡或致施壓 涉發淫照醫生上訴駁回

【明報專訊】註冊專科醫生婁子堅涉在Telegram（Tg）群組多次發布一名女子的裸照及口交照等，被裁定4項發布淫褻物品罪成，判囚12個月。醫生不服定罪和判刑，昨被高院駁回上訴，入獄服刑。上訴方投訴，原審裁判官多次介入提問，辯方或因裁判官「兇神惡煞」感受到壓力。高院法官反駁，原審裁判官語調溫和，不見得有「兇神惡煞」的情况出現，而一名旁觀者應當期望大律師有一定心理質素，裁定上訴理據不成立。

上訴人婁子堅（35歲）涉於2020年5月發布女事主X與男子口交的照片，以及X裸體袒露胸部的照片。原審裁判官溫紹明裁定婁罪成，原獲保釋等候上訴，昨日被駁回後須入獄服刑。

爭拗原審無解釋Tg運作

高院：吹毛求疵

上訴方早前投訴，原審時控方無解釋Tg技術上如何運作，案中無證據指明上訴人用Tg帳戶發布照片，不排除被人盜用手機。法官張慧玲在判辭表示，上訴人就技術層面的投訴屬吹毛求疵，案中事主已供稱涉事帳號發布淫褻照片，若有關上訴理據成立，以後謀殺案的目擊證人將事發照片呈堂，控方就要舉證解釋相機的運作原理，將構成悖論。

至於上訴人有否被盜用手機，張官表示，原審法官裁決時已考慮電訊供應商發出的證書，確認發布淫褻照片的Tg帳號由上訴人的手機登記，原審推論無錯誤，駁回定罪上訴。

指罪行惡劣 刑期上訴同駁

刑期上訴方面，上訴方稱控罪涉及同一事件，原審判刑過重。張官認為上訴人罪行的確惡劣，對事主造成傷害，判刑12個月恰當，遂駁回刑期上訴。

【案件編號：HCMA 241/22】

相關字詞﹕上訴駁回 高等法院 發布淫褻物品罪 專科醫生

上 / 下一篇新聞

撞壆翻滾撼龍門架 車斷兩截3死 兩乘客甫遊泰返港 坐友座駕派手信殞命
撞壆翻滾撼龍門架 車斷兩截3死 兩乘客甫遊泰返港 坐友座駕派手信殞命
汽車會：太快撞擊點細 非積木車也可劏
汽車會：太快撞擊點細 非積木車也可劏
出馬路為孫拾氣球被輾 婆婆留醫22小時不治
出馬路為孫拾氣球被輾 婆婆留醫22小時不治
撼死車剷行人路3傷1危 司機涉危駕被捕
撼死車剷行人路3傷1危 司機涉危駕被捕
【日月掠影】1993年5月20日：中英會談 尋選舉制度共識
【日月掠影】1993年5月20日：中英會談 尋選舉制度共識
1.8億元維修工程圍標 廉署競委拘20人 涉屋苑工廈商住樓 消息指「俊豪建築」涉案
1.8億元維修工程圍標 廉署競委拘20人 涉屋苑工廈商住樓 消息指「俊豪建築」涉案
橙櫈對坐波波扶手 黃頭紅磡「埋站」 三代列車同堂 明起預約參觀
橙櫈對坐波波扶手 黃頭紅磡「埋站」 三代列車同堂 明起預約參觀
官指帶頭「完整參與暴動」 認罪白衣人囚4年7月
官指帶頭「完整參與暴動」 認罪白衣人囚4年7月
綠置居暫收表逾5萬份 新申請料超上期
綠置居暫收表逾5萬份 新申請料超上期
1至3月失業率升0.1點重上3% 孫玉菡：仍在低水平 料勞工市場短期維持偏緊
1至3月失業率升0.1點重上3% 孫玉菡：仍在低水平 料勞工市場短期維持偏緊
鴯鶓流浮山嬉水 警持盾戒備
鴯鶓流浮山嬉水 警持盾戒備
甲亢請病假試用期被炒 女子指歧視索償勝訴
甲亢請病假試用期被炒 女子指歧視索償勝訴
高院3官粵法院交流一月 去年起與內地「雙向交流」互訪旁聽審訊
高院3官粵法院交流一月 去年起與內地「雙向交流」互訪旁聽審訊
議員批T4造價貴 運局：類似項目差無幾
議員批T4造價貴 運局：類似項目差無幾
護士赴粵交流 擬半年後推
護士赴粵交流 擬半年後推
鄧桂思服重類固醇 醫生：增乙肝復發風險
鄧桂思服重類固醇 醫生：增乙肝復發風險
三房稱不被視家人 林建岳否認 大狀指當年未告知死訊 林：佢哋有嚟喪禮
三房稱不被視家人 林建岳否認 大狀指當年未告知死訊 林：佢哋有嚟喪禮
李寶安：生意伙伴關心誰接管麗新 二房稱不知
李寶安：生意伙伴關心誰接管麗新 二房稱不知
鄧炳強：未遵辦消防指示 不代表高危
鄧炳強：未遵辦消防指示 不代表高危
CCTV告示被指細 警：二維碼擬放大
CCTV告示被指細 警：二維碼擬放大
潮行GBA：桂山島一日遊 回望大嶼山 睇景食海鮮
潮行GBA：桂山島一日遊 回望大嶼山 睇景食海鮮
【Emily】6至9月首屆中華文化節 過百場活動 預留2000萬元籌辦
【Emily】6至9月首屆中華文化節 過百場活動 預留2000萬元籌辦
【Emily】恒大商業新聞獎 明報獲兩獎
【Emily】恒大商業新聞獎 明報獲兩獎
【Emily】社區客廳年內加3間 關愛基金撥款7333萬
【Emily】社區客廳年內加3間 關愛基金撥款7333萬
【Emily】歐盟9月換駐港辦主任
【Emily】歐盟9月換駐港辦主任
【Emily】鐵路展勾童年回憶 林世雄仲記得火車滷水味
【Emily】鐵路展勾童年回憶 林世雄仲記得火車滷水味