指原審兇惡或致施壓 涉發淫照醫生上訴駁回

上訴人婁子堅（35歲）涉於2020年5月發布女事主X與男子口交的照片，以及X裸體袒露胸部的照片。原審裁判官溫紹明裁定婁罪成，原獲保釋等候上訴，昨日被駁回後須入獄服刑。

爭拗原審無解釋Tg運作

高院：吹毛求疵

上訴方早前投訴，原審時控方無解釋Tg技術上如何運作，案中無證據指明上訴人用Tg帳戶發布照片，不排除被人盜用手機。法官張慧玲在判辭表示，上訴人就技術層面的投訴屬吹毛求疵，案中事主已供稱涉事帳號發布淫褻照片，若有關上訴理據成立，以後謀殺案的目擊證人將事發照片呈堂，控方就要舉證解釋相機的運作原理，將構成悖論。

至於上訴人有否被盜用手機，張官表示，原審法官裁決時已考慮電訊供應商發出的證書，確認發布淫褻照片的Tg帳號由上訴人的手機登記，原審推論無錯誤，駁回定罪上訴。

指罪行惡劣 刑期上訴同駁

刑期上訴方面，上訴方稱控罪涉及同一事件，原審判刑過重。張官認為上訴人罪行的確惡劣，對事主造成傷害，判刑12個月恰當，遂駁回刑期上訴。

【案件編號：HCMA 241/22】