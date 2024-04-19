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港聞二

鄧炳強：未遵辦消防指示 不代表高危

【明報專訊】賓館林立的佐敦華豐大廈上周發生奪命三級火，立法會法律界議員林新強質疑，為何部門在大廈未遵辦消防指示下仍批出賓館等牌照。保安局長鄧炳強昨稱，法例冀提高舊式樓宇消防安全，強調有大廈未遵辦消防指示「不代表」大廈非常危險、不適合居住，只是未達到現今水平，希望能施工以達現有水平。他又指賓館發牌並非保安局負責，但相信有關部門知悉大廈條件，包括有否遵辦通知書，發牌與否由有關部門負責。

修例草案最遲第二季交

賦權部門代做消防工程

保安局正加快修訂《消防安全（建築物）條例》，原定今年第四季提交草案，鄧炳強稱正「快馬加鞭」，最遲第二季提交，賦權相關部門代業主做消防安全改善工程，及後向相關業主收回費用，亦會研究加強罰則。

華豐火災造成5死40傷，截至昨晚10時仍有3人情况危殆。屋宇署約16年前曾向華豐大廈發出消防安全指示，法團一直未有遵辦。選委界蘇長荣質疑法團多年無遵辦指示仍「過到骨」，為何當局無檢控。鄧炳強昨在立法會特別財委會回應，稱當局一直有跟進個案，大廈有成立法團，惟後來找人接手不果。他承認情况不理想，日後遇到類似情况會較嚴謹處理。

截至去年，屋宇署和消防處向全港大廈發出36萬份「消防安全指示」，當中約六成未有遵辦。鄧炳強解釋，目前未遵辦指示的樓宇並不代表「無做事」，絕大部分樓宇均在跟進，局方因應每宗個案的情况批准延期；對於完全無遵從的個案，有2950張「消防安全指示」已檢控，日後會按情况研究是否加強檢控。

阻代辦工程者 研可監禁

鄧認為消防安全大部分屬公共責任，如防火門未有維修及通道有雜物，難以判斷責任誰屬，目前只是向法團罰款，當局建議針對刻意阻礙代辦工程等個人行為，制訂監禁式罰則。

相關字詞﹕消防安全指示 保安局 屋宇署 華豐大廈三級火

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