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港聞

港聞二

李寶安：生意伙伴關心誰接管麗新 二房稱不知

【明報專訊】時任麗新集團高層李寶安供稱，2004年7月他與二太會面。李說，當時有銀行家及生意伙伴因應林百欣身體狀况，關心誰接管麗新集團，因此他詢問林建岳與二太余寶珠，因為兩人分別是林百欣的得力助手與「枕邊人」，惟兩人均指不知道，李相信當時兩人不知曾立遺囑。至於為何不直接問林百欣，李稱對方是老闆，加上「中國人習俗」不會問人遺囑，否則像暗示對方命不久矣。

李寶安昨首日供稱，2004年有聲音開始關注麗新集團的接班人問題，因為與公司有生意往來的銀行家會關心接班人質素，「如果佢哋認為係唔做嘢嘅人（接班），會有擔心」，於是他詢問林建岳與二太，因為兩人分別是林百欣的得力助手與「枕邊人」。

李指林百欣的資產「好似好複雜，其實就唔複雜」，主要分3個部分：其一是5間上市公司的股權，當中以麗新製衣國際有限公司為首，控制集團；其二是私人資產，數量約為8至10項，包括林百欣生前借錢給別人的款項；最後是淨餘資產，即林百欣持有的匯豐銀行股票。

指二太答「你同我啲仔傾先」

李續稱，同年7月他與二太余寶珠在一間酒樓用午膳，他問余「如果老闆要分，佢會將麗新嘅股份畀邊個？」余答「你問我，我問邊個」，李追問「你係佢枕邊人，你問吓老闆」，余指示李「你同我啲仔傾先」，即林建名、林建岳及林建康，因此李與他們商量。

稱因忌諱無直問老闆遺囑

李又指，立遺囑時需注意有否已另立其他遺囑，李就此問林建岳與二太余寶珠，兩人均說不知道，李相信當時兩人不知曾立遺囑。李稱礙於林百欣年長及老闆的身分，加上中國人習俗的忌諱，無問對方遺囑的事。

相關字詞﹕高等法院 李寶安 遺囑 爭產風波 林百欣

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