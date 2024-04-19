李寶安：生意伙伴關心誰接管麗新 二房稱不知

李寶安昨首日供稱，2004年有聲音開始關注麗新集團的接班人問題，因為與公司有生意往來的銀行家會關心接班人質素，「如果佢哋認為係唔做嘢嘅人（接班），會有擔心」，於是他詢問林建岳與二太，因為兩人分別是林百欣的得力助手與「枕邊人」。

李指林百欣的資產「好似好複雜，其實就唔複雜」，主要分3個部分：其一是5間上市公司的股權，當中以麗新製衣國際有限公司為首，控制集團；其二是私人資產，數量約為8至10項，包括林百欣生前借錢給別人的款項；最後是淨餘資產，即林百欣持有的匯豐銀行股票。

指二太答「你同我啲仔傾先」

李續稱，同年7月他與二太余寶珠在一間酒樓用午膳，他問余「如果老闆要分，佢會將麗新嘅股份畀邊個？」余答「你問我，我問邊個」，李追問「你係佢枕邊人，你問吓老闆」，余指示李「你同我啲仔傾先」，即林建名、林建岳及林建康，因此李與他們商量。

稱因忌諱無直問老闆遺囑

李又指，立遺囑時需注意有否已另立其他遺囑，李就此問林建岳與二太余寶珠，兩人均說不知道，李相信當時兩人不知曾立遺囑。李稱礙於林百欣年長及老闆的身分，加上中國人習俗的忌諱，無問對方遺囑的事。